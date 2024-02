DuckDuckGo révolutionne la synchronisation avec la confidentialité en tête

DuckDuckGo, le navigateur prisé pour son engagement envers la confidentialité des utilisateurs, fait un grand pas en avant avec l’introduction de sa nouvelle fonctionnalité de synchronisation et de sauvegarde.

Contrairement à ses concurrents tels que Chrome, cette mise à jour permet de synchroniser les marque-pages, les mots de passe et les préférences de protection des e-mails entre appareils sans nécessiter de compte utilisateur, préservant ainsi l’anonymat de ses utilisateurs.

Jusqu’à présent, l’absence de cette fonctionnalité représentait un point faible pour DuckDuckGo, étant donné l’importance de la synchronisation des données pour les utilisateurs modernes. Cependant, la société a toujours été prudente quant à la gestion des données sensibles, comme les mots de passe, pour éviter les risques associés au stockage de ces informations dans le cloud de manière identifiable.

Le nouveau système Sync & Backup de DuckDuckGo innove en utilisant des QR codes et des codes textuels pour effectuer une synchronisation privée des données entre plusieurs appareils, tout en conservant les données localement sur chaque appareil.

Cette approche garantit que les données synchronisées, y compris les mots de passe et les marque-pages, bénéficient d’une protection par chiffrement de bout en bout, rendant impossible leur déchiffrement par des tiers, y compris DuckDuckGo.

Un inconvénient

Bien que cette méthode présente certains inconvénients, comme la dépendance à un code de récupération unique à sauvegarder en lieu sûr pour éviter la perte de données, elle représente un compromis intéressant entre commodité et confidentialité. C’est là le compromis à considérer pour les utilisateurs : alors que la plupart des navigateurs Web offrent une récupération des données via un compte, DuckDuckGo, fidèle à son principe de confidentialité, rend la récupération des données synchronisées uniquement possible grâce à la clé de récupération. Il est donc impératif de ne pas perdre ce code.

La fonctionnalité Sync & Backup, longtemps attendue depuis le lancement du navigateur de bureau DuckDuckGo, est désormais disponible. Pour l’utiliser, il suffit d’accéder aux paramètres du navigateur et de suivre les instructions pour la synchronisation. Les utilisateurs devront peut-être mettre à jour leur navigateur pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité.