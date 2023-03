Brave s’attaque à ChatGPT, mais pas de la façon dont on s’y attend

2023 semble être l’année de la recherche par l’IA. L’intelligence artificielle (IA) fait fureur en ce moment, et plusieurs poids lourds de la Silicon Valley rivalisent avec le ChatGPT d’OpenAI pour bouleverser le paysage technologique. Depuis le début de l’année, Microsoft et Google ont lancé des compléments d’IA à leur produit phare. Aujourd’hui, un petit mais notable concurrent, Brave, les rejoint.

Mais, Brave semble adopter une approche plus prudente de la tendance 2023 de l’IA.

Dans un article de blog publié la semaine dernière, Brave a annoncé « Summarizer », une nouvelle fonction alimentée par l’IA pour Brave Search. Summarizer fonctionne à peu près comme la boîte à réponses de Google. Lorsque vous saisissez une question ou une autre requête dans la barre de recherche, Brave affiche un bref synopsis de la réponse à votre question ou résume les points essentiels des termes que vous recherchez.

Par exemple, lorsque vous tapez « Combien d’espace de stockage offre un iPhone 14 ? », la première entrée de la page de résultats est tirée du résumé : « L’iPhone 14 (et l’iPhone 14 Plus) offre 128 Go, 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage ». Et il fournit des liens vers les sources de ces informations.

La façon dont Brave intègre l’IA dans les résultats de recherche est très différente de la façon dont Microsoft et Google abordent cette nouvelle technologie. Au lieu de donner aux utilisateurs un chatbot à qui parler, l’IA de Brave donne une réponse brève et cite ses sources, sans possibilité de poursuivre avec une autre question ou d’affiner les résultats comme avec Bing ou Bard, qui produisent des réponses beaucoup plus longues et permettent aux utilisateurs de poursuivre la conversation.

La différence, selon Brave, tient à la fiabilité des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) employés par Microsoft, Google et même OpenAI (développeur de ChatGPT). Plutôt que de s’appuyer sur un modèle d’IA purement génératif, Brave a entraîné son IA à prendre en compte de multiples sources d’informations disponibles sur le Web pour synthétiser des réponses précises et actualisées.

Une approche différente de Google et Microsoft

Cependant, les créateurs de Brave restent méfiants à l’égard de cette nouvelle technologie et justifient leur approche à mi-chemin en déclarant : « … s’ils sont utilisés correctement, ces nouveaux modèles peuvent aider l’utilisateur à naviguer dans les résultats, ce qui est l’approche que nous suivons avec le Summarizer. Les interfaces de type conversation et la recherche basée sur un oracle n’ont pas encore fait leurs preuves et, à ce jour, nous restons sceptiques quant à leur utilité pour toutes les tâches de recherche ».

Le Summarizer de Brave est désormais disponible pour tous les utilisateurs du navigateur Brave sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, ainsi que sur la page de recherche Web de Brave. Si les utilisateurs souhaitent ne pas utiliser l’IA, assistant de recherche, ils peuvent le désactiver dans les paramètres de leur navigateur.