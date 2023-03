La deuxième version preview d’Android 14 est arrivée

Google publie une mise à jour majeure d’Android chaque année, et Android 14 est en bonne voie pour la fin de l’année 2023. La première Developer Preview d’Android 14 est arrivée en février, et la deuxième version est désormais disponible.

Google a publié la deuxième version d’Android 14 Developer Preview, destinée aux développeurs qui souhaitent préparer leurs applications pour la prochaine mise à jour majeure d’Android. Google précise que cette version n’est pas destinée aux personnes qui souhaitent essayer Android 14 sur leur téléphone principal — vous ne pouvez l’obtenir que par téléchargement manuel.

The second developer preview for #Android14 is here! 🌟 This update includes additional enhancements to privacy, security, performance, developer productivity, and user customization. See what’s new, read about the changes, and download ↓ https://t.co/xvBojMZSMH —Android Developers (@AndroidDev) March 8, 2023

Lorsque Android 14 atteindra le statut de Bêta, vous pourrez l’essayer sur les smartphones Pixel pris en charge grâce à des mises à jour optionnelles directement dans l’application Paramètres.

La Developer Preview initiale comprenait de nouvelles API pour les développeurs d’applications et de jeux, de nouvelles options de mise à l’échelle du texte du système et d’autres améliorations mineures — les changements majeurs devraient arriver avec les premières versions bêta. Elle introduit notamment des changements visant à faire fonctionner Android 14 de manière encore plus transparente sur les grands écrans. Par exemple, Google a introduit des conseils sur la qualité des applications pour les appareils dotés de grands écrans, davantage d’outils pour aider à prédire les mouvements et les déplacements du stylet, ainsi qu’une galerie d’inspiration pour différents types d’applications fonctionnant sur des tablettes et des smartphones pliables. Tous ces changements sont logiques dans la perspective d’une tablette Pixel Tablet et d’un smartphone Pixel Fold.

La seconde preview est une mise à jour encore plus réduite, Google ne mentionnant que des « améliorations dans le style de l’interface utilisateur pour le sélecteur de compte » pour Credential Manager, et des optimisations de la gestion de la mémoire pour améliorer l’autonomie de la batterie. Des améliorations ont également été apportées à la sélection des photos et des vidéos, aux notifications non déraisonnables et aux préférences de géolocalisation.

Vous pouvez l’installer sur votre Pixel

Le changement le plus important dans Android 14 jusqu’à présent est peut-être le blocage de l’installation des anciennes applications — les applications construites pour des versions antérieures à Android 6.0, en particulier — et ce changement est encore dans la Developer Preview 2. Google est maintenant « à la recherche de commentaires sur nos API, ainsi que de détails sur la façon dont les changements de plateforme affectent vos applications ».

Vous pouvez essayer Android 14 Developer Preview 2 dès maintenant sur un Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, ou Pixel 4a (5G). Gardez à l’esprit qu’il s’agit encore d’un logiciel expérimental, vous devriez donc probablement garder votre Pixel sous Android 13 à moins d’avoir une bonne raison. Des images système seront également disponibles dans l’émulateur Android Studio.