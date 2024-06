DuckDuckGo lance un chatbot d’IA axé sur la confidentialité

Tout le monde prend le train de l’IA générative ces jours-ci, y compris les principaux moteurs de recherche tels que Google et Bing. Il n’est donc pas surprenant que d’autres veuillent s’y mettre. DuckDuckGo s’est essayé à l’IA générative avec une fonction de recherche d’IA, mais aujourd’hui, il ajoute également un chatbot à des fins plus générales de traitement de l’IA.

DuckDuckGo a lancé une nouvelle fonction de chat sur l’IA, un moyen gratuit et anonyme d’accéder à des chatbots d’IA populaires tels que GPT 3.5 Turbo d’OpenAI et Claude 3 Haiku d’Anthropic. Outre les modèles GPT-3.5 et Claude, le chat IA de DuckDuckGo offre également un accès aux modèles Llama 3 de Meta et Mixtral 8x7B.

L’entreprise souhaite se démarquer des autres fabricants de chatbots d’IA en plaçant la confidentialité et l’anonymat au premier plan, ce que vous apprécierez probablement si vous êtes préoccupé par la manière dont OpenAI et d’autres récupèrent des données pour former l’IA. L’entreprise met l’accent sur une approche réfléchie de l’intégration de l’IA, et chaque fois que de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience de recherche et de navigation sont introduites, l’entreprise veut le faire sans compromettre la vie privée de l’utilisateur.

DuckDuckGo AI Chat donne la priorité à la vie privée des utilisateurs en anonymisant les chats et en veillant à ce qu’ils ne soient pas utilisés pour l’entraînement des modèles d’IA. L’entreprise a conclu des accords avec les fournisseurs de modèles pour supprimer les conversations sauvegardées dans les 30 jours et interdire leur utilisation à des fins de formation.

Pour préserver l’anonymat de vos conversations, DuckDuckGo appelle les modèles de conversation en votre nom, en remplaçant votre adresse IP par la sienne. « De cette manière, les requêtes semblent provenir de nous et non de vous », explique DuckDuckGo. DuckDuckGo précise toutefois que les fournisseurs d’IA « peuvent stocker temporairement les chats », mais qu’ils ne peuvent pas remonter jusqu’à vous.

DuckDuckGo n’intègre pas encore les derniers LLM

L’outil s’intègre parfaitement à DuckDuckGo Private Search, ce qui vous permet de basculer entre la recherche traditionnelle et le chat AI si vous avez besoin d’utiliser AI Chat à des fins de recherche.

DuckDuckGo s’engage à s’améliorer continuellement et prévoit d’ajouter d’autres modèles de chat, des points d’entrée dans les navigateurs et un plan payant pour des limites d’utilisation plus élevées et des modèles avancés. Pour l’instant, la seule grande limitation que nous voyons est le fait qu’il utilise GPT 3.5, alors que Copilot et ChatGPT utilisent respectivement GPT 4 Turbo et GPT 4 o.

Fonctionnalité est gratuite « dans une limite quotidienne »

Cependant, DuckDuckGo est censé ajouter d’autres modèles, ce qui pourrait être corrigé à l’avenir. Pour l’instant, l’entreprise cherche activement à obtenir les commentaires des utilisateurs afin de façonner les développements futurs, alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vérifier et à donner votre avis. Vous pouvez accéder à AI Chat par différents canaux, notamment duck.ai, duckduckgo.com/chat, l’onglet Chat sur les pages de résultats de recherche, ou les raccourcis bang (!ai ou !chat).

L’utilisation de cette fonctionnalité est gratuite « dans une limite quotidienne », mais DuckDuckGo indique qu’il pourrait éventuellement lancer un plan payant avec des limites plus élevées et l’accès à des modèles plus avancés.