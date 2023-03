Android Auto teste la permutation des volets dans sa nouvelle interface utilisateur à écran partagé

Android Auto est une excellente plateforme qui permet de combler le fossé entre le téléphone d’un conducteur et le centre de contrôle de sa voiture, et maintenant elle s’améliore encore. Android Auto a récemment été doté d’une nouvelle présentation inspirée de Carplay, avec des volets séparés pour les cartes, la musique et d’autres tâches. Ce nouveau look pourrait maintenant recevoir une autre mise à jour dans laquelle ces volets dédiés peuvent être changés.

La dernière mise à jour de la version bêta d’Android Auto ajoute une quantité intéressante de personnalisation des widgets de l’interface. Désormais, au lieu de la disposition fixe habituelle à laquelle les utilisateurs se sont habitués, les widgets sont interchangeables et peuvent être personnalisés pour répondre au mieux aux besoins du conducteur.

Cela signifie que si un conducteur souhaite que le menu de navigation se trouve sur le côté droit, par opposition à sa configuration habituelle à gauche (comme sur la photo ci-dessus), il peut le faire. De même, le lecteur de musique et d’autres widgets peuvent passer d’un côté à l’autre en quelques clics seulement. Dans l’ensemble, ce changement est absolument bienvenu et fait d’Android Auto une ressource encore meilleure sur laquelle on peut compter en conduisant.

La modification de la configuration d’Android Auto est, heureusement, très simple et peut être effectuée soit sur votre smartphone Android, soit sur l’écran Android Auto de votre voiture. Pour modifier la configuration de l’affichage sur votre écran Android Auto, sélectionnez l’icône de l’écran de l’application (les neuf points formant un carré) dans le coin inférieur gauche. Ensuite, ouvrez l’application Paramètres et sélectionnez Modifier la mise en page.

Dans le menu de mise en page, vous pouvez sélectionner les widgets que vous souhaitez voir les plus proches du conducteur, les widgets médias ou ceux de navigation.

Il faut être en bêta

Bien que la mise à jour ne soit pas énorme, il s’agit d’un changement de qualité de vie fréquemment demandé qui rend l’expérience Android beaucoup plus personnalisable et accommodante.

Il convient de noter que vous n’aurez pas la possibilité de personnaliser le placement de vos widgets si vous n’êtes pas un bêta-testeur d’Android Auto. Espérons que cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs d’Android Auto, car il semble que ce soit déjà un changement très apprécié. Si vous voulez vous assurer que votre appareil et votre voiture obtiennent la fonctionnalité dès qu’elle devient publiquement disponible, assurez-vous d’avoir activé les mises à jour automatiques.