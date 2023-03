Le Xiaomi Smart Band 8 fait surface sur la certification NRRA

De plus, le prochain Xiaomi Smart Band 8 présentera un bracelet séparable en deux parties qui ressemble à celui du Xiaomi Band 7 Pro. Le Xiaomi Band 8, identifié par le numéro de modèle M2239B1, a fait surface sur la base de données NRRA en Corée, confirmant sa compatibilité avec la connectivité Bluetooth 5.1. De plus, le wearable a été détecté sur le site de certification TDRA.

À l’arrière, nous pouvons discerner deux coussinets recouverts de caoutchouc (comme il apparaît) et des capteurs qui ont subi de légères modifications par rapport au Xiaomi Smart Band 7. En outre, les images révèlent la présence de crochets pour les bracelets, et la taille semble être analogue à son prédécesseur. Cela devrait rendre le design beaucoup plus agréable.