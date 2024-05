Accueil » I/O 2024 : Android Auto et Google Cast révolutionnent l’infodivertissement automobile

Android Auto et CarPlay sont deux des plus grandes améliorations apportées à l’expérience d’infodivertissement dans les véhicules au cours des dernières années. Lors de la Google I/O 2024, Google a annoncé une nouvelle initiative visant à améliorer les applications Android Auto, à ajouter de nouvelles fonctionnalités et Google Cast pour les voitures équipées d’Android Automotive.

Bien sûr, l’utilisation d’Android Auto est géniale, car elle permet de combler le fossé entre votre téléphone et l’un des nombreux écrans à l’intérieur de nos véhicules. En outre, les voitures modernes proposent désormais Google Built-in, propulsé par Android Automotive OS. Il s’agit d’un système natif légèrement différent d’Android Auto, qui offre une expérience sûre, transparente et de meilleure qualité aux conducteurs et aux passagers.

Dans un article de blog, l’entreprise a annoncé que Google Cast (la technologie utilisée dans les appareils de streaming Chromecast) arrive dans les voitures propulsées par Android Automotive. Bien que la liste soit encore courte (Rivian, Nissan Rogue, Ford Explorer et des dizaines d’autres), elle s’allonge de jour en jour. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez facilement diffuser des vidéos et des applications de votre téléphone sur l’écran d’infodivertissement de votre véhicule.

L’utilisation de Google Cast dans les véhicules automobiles Android est importante. Elle est utile pour les applications qui sont incompatibles avec Android Auto ou qui ne sont pas compatibles avec les écrans des véhicules. Les propriétaires peuvent simplement partager sans fil le contenu de l’application sur l’écran de leur véhicule. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur les modèles Rivian R1T et R1S, puis bientôt sur d’autres modèles.

Ensuite, pour près de 200 millions de voitures compatibles avec Android Auto, l’écosystème des applications dans son ensemble est sur le point de s’améliorer. Aujourd’hui, de nombreuses applications ne fonctionnent pas avec Android Auto, et même si vous chargez l’application dans votre voiture, l’expérience ou l’interface peut laisser à désirer. C’est pourquoi Google a dévoilé de nouvelles initiatives et de nouveaux outils pour rationaliser le processus d’intégration des applications existantes dans les voitures.

Les futures applications pourront être classées dans la catégorie « Car Ready » et fonctionneront au moins sur les grands écrans lorsque la voiture est en stationnement. Ensuite, Google entend travailler avec les développeurs pour s’assurer que les applications sont optimisées pour fonctionner dans les véhicules avec l’interface appropriée, les fonctions de sécurité, les modes de stationnement, et qu’elles fonctionnent parfaitement sur l’écran central d’infodivertissement.

Android Auto et Android Automotive s’améliorent !

Enfin, un troisième niveau représentera les applications qui offrent la meilleure expérience du véhicule. Ces applications peuvent s’adapter pour s’afficher au mieux sur la console centrale, les écrans d’infodivertissement arrière ou des passagers, les tableaux de bord et même les écrans panoramiques comme ceux que l’on trouve sur de nombreux véhicules électriques de luxe. En fait, Google veut aider les développeurs à créer de superbes applications Android qui améliorent l’expérience à bord des véhicules.

Dans les mois à venir, le programme « Car ready mobile apps » permettra d’intégrer davantage d’applications mobiles dans les voitures, sans travail supplémentaire pour les développeurs, et Google trouvera et approuvera de manière proactive les applications pour Android Auto.

En résumé, la situation des applications dans nos véhicules est sur le point de s’améliorer, tout en restant aussi sûre que possible.