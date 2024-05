Android Auto 12.0 : Streaming vidéo et améliorations de la compatibilité pour votre voiture

Google a officiellement publié Android Auto 12.0, la dernière version de l’application intégrée qui se connecte aux tableaux de bord et aux unités de divertissement des voitures.

Cette mise à jour apporte plusieurs changements, notamment de nouvelles applications et fonctionnalités visant à améliorer l’expérience de conduite et à permettre aux automobilistes d’utiliser les applications de leur smartphone lorsqu’ils sont sur la route.

En mai dernier, Google a révélé sur son blog de développeurs que plus de 200 millions de voitures sont désormais compatibles avec Android Auto et que près de 40 modèles de voitures proposent même l’intégration de Google.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Android Auto 12.0 est l’introduction d’un plus grand nombre d’applications basées sur le divertissement, notamment l’arrivée d’applications de streaming vidéo telles que Max et Peacock. Bien que cela ressemble à une catastrophe annoncée, des mesures de sécurité ont été mises en place pour s’assurer que les applications ne sont accessibles que lorsque le véhicule est stationné et non en mouvement.

Le jeu Angry Birds est également disponible dans certaines voitures équipées de Google et l’application Uber Driver est visible dans Android Auto. Cela accélérera le processus d’acceptation des trajets et des livraisons par les chauffeurs Uber, les indications habituelles s’affichant sur un écran plus grand.

Pour ceux qui passent beaucoup de temps dans une voiture garée, Google Cast sera désormais possible, ce qui signifie que vous pourrez diffuser du contenu vidéo depuis votre téléphone ou votre tablette directement dans la voiture.

Comment obtenir la mise à jour Android Auto 12.0 ?

Android Auto 12.0 a en effet apporté des améliorations à la stabilité et à la compatibilité du système. Les potentiels bugs ont été identifiés et corrigés, ce qui devrait se traduire par une expérience utilisateur plus fiable.

La compatibilité de l’application avec un plus grand nombre de modèles de voitures a également été améliorée, ce qui devrait réduire les problèmes de connectivité si elle fonctionne comme il se doit.

Il suffit de mettre à jour l’application Android Auto dans le Google Play Store pour recevoir la version Android Auto 12.0.