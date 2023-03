Le OPPO Find X6 Pro devrait être le flagship avec la meilleure luminosité d’écran

Quel smartphone est censé offrir l’écran le plus lumineux en fonction du nombre de nits maximum ? Ça doit être le Galaxy S23 Ultra, non ? Après tout, ce concurrent de poids est sorti il y a quelques semaines et possède probablement l’écran le plus lumineux de la planète. Pas vrai ? Eh bien, qu’est-ce qui pourrait être le prochain ? Selon un informateur fiable, Ice universe, la réponse se trouve en Chine, où la plupart des smartphones les plus innovants sont conçus, fabriqués et vendus.

Le smartphone en passe d’offrir l’écran le plus lumineux en fonction des pics de luminosité est le OPPO Find X6 Pro, qui sera prochainement dévoilé et dont l’écran présente un pic de luminosité de plus de 2 400 nits. Ce chiffre est à comparer aux 2000 nits de l’iPhone 14 Pro, 1900 nits du Xiaomi 13, 1800 nits du Vivo X90 Pro+ et du Magic 5 Pro, et 1750 nits du Galaxy S23 Ultra.

Recent new flagship phone peak brightness ranking

OPPO Find X6 Pro >2400nit

iPhone 14 Pro 2000nit

Xiaomi 13 1900nit

vivo X90 Pro+ 1800nit

Magic 5 Pro 1800nit

Galaxy S23 Ultra 1750nit — Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2023

Qu’est-ce qu’un nit ? Un nit est équivalent à une candela par mètre carré. Une candela équivaut à la quantité de lumière émise par une bougie par mètre carré. Convenons que plus le nit est élevé, plus l’écran de votre smartphone sera lumineux. Et l’examen des nits maximum est un moyen de mesurer le nombre maximum de nits qu’un écran peut produire.

Si vous prévoyez d’utiliser souvent votre smartphone à l’extérieur, vous devriez peut-être vous intéresser à l’un des smartphones mentionnés dans le tweet d’Ice universe. Une chose que j’ai apprise est que de nombreux propriétaires de smartphones ont une compréhension biaisée de la luminosité de l’écran. Lorsqu’il fait sombre à l’extérieur, dans une pièce dont les lumières sont éteintes ou pendant la nuit, vous devez baisser la luminosité et faire l’inverse lorsque vous êtes dans une pièce lumineuse ou qu’il fait soleil à l’extérieur.

De nombreux utilisateurs de smartphones pensent à tort que c’est l’inverse qui doit se produire.

Un réel flagship

Il ne fait aucun doute que le OPPO Find X6 Pro sera un smartphone phare puissant. Il devrait être présenté ce printemps avec un écran AMOLED de 6,82 pouces de 3 168 x 1 440 pixels protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2. Il sera doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le SoC Snapdragon 8 Gen 2 se trouvera sous le capot. Trois capteurs de 50 mégapixels seront derrière la matrice de la caméra arrière qui comprend un capteur photo principal (large) avec une ouverture f/1,8, un capteur photo ultra-large avec une ouverture f/2,2, et un capteur photo téléobjectif avec une ouverture f/2,6.

La caméra frontale serait de 32 mégapixels et l’appareil devrait être proposé dans les configurations suivantes : 8 Go de RAM/256 Go de stockage, 12 Go de RAM/256 Go de stockage, et 12 Go de RAM/512 Go de stockage. Une batterie d’une capacité de 5 000 mAh devrait offrir une autonomie décente, avec une recharge Power Delivery de 100 W, une recharge sans fil de 50 W et une recharge sans fil inversée de 10 W. L’appareil sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran.