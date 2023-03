iMessage arrive sur Windows 11, mais avec des limites

Microsoft indique également que les utilisateurs ne seront pas en mesure de consulter l’historique complet des conversations avec l’application Mobile connecté. La seule chose qu’ils pourront voir, ce sont les messages « envoyés ou reçus ». En dehors de cela, la société n’a pas encore corrigé les bulles vertes et bleues sur le texte et l’application iMessage de sorte qu’il est encore confus pour la partie des utilisateurs.

Néanmoins, le plus gros problème que vous pouvez rencontrer en utilisant iMessage depuis l’application Mobile connecté est l’impossibilité d’envoyer des photos dans l’application . De plus, si vous envoyez activement des messages à vos amis dans des chats de groupe, vous ne pourrez pas le faire dans cette mise à jour bêta.