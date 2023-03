Le Galaxy S23 Ultra mène le bal, alors que les ventes de la gamme Galaxy S23 s’améliorent

Patrick Chomet, vice-président exécutif de Samsung, s’est entretenu avec CNBC et a révélé que les ventes de la série Galaxy S23, qui vient d’être lancée, dépassent les ventes de la gamme Galaxy S22 de 2022 sur la même période.

Le Galaxy S23 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, est doté d’une caméra arrière de 200 mégapixels, du stylet numérique S Pen et d’un design inspiré de la gamme Galaxy Note, que Samsung ne produit plus.

Le Galaxy S23 Ultra a capté environ 60 % des revenus de la série Galaxy S23 à ce jour, selon Chomet. Le prix du modèle de base est de 1 419 euros et il est équipé de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage. Les trois modèles Galaxy S23 (dont le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra) sont alimentés par un chipset Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour Galaxy. S’exprimant à Barcelone lors de l’« événement connectivité » du MWC 2023, Chomet a déclaré : « Nous nous attendons à ce qu’une bonne partie du mélange soit orientée vers le haut de gamme ».

Chomet ajoute que Samsung espère générer une croissance à deux chiffres des revenus pour ses smartphones premium cette année. Cela inclut le Galaxy S23 Ultra et les deux modèles pliables de Samsung (le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4).

Le dirigeant a également déclaré : « Nous sommes donc sur le segment premium, malgré l’environnement économique difficile, nous voyons une opportunité stable pour nous. Et la raison est que nous sommes très compétitifs, parce que nous avons apporté beaucoup d’innovation dans ce segment ».

Une bonne nouvelle pour le géant sud-coréen

Samsung cherche à rebondir après une année 2022 difficile. L’an dernier, son bénéfice d’exploitation dans l’activité mobile et réseaux du fabricant a baissé de 16 % en glissement annuel. Mais la demande globale augmente pour les smartphones haut de gamme dont le prix est de 800 dollars et plus. Ces smartphones haut de gamme ont représenté 18 % des revenus générés par le marché total des smartphones l’année dernière, contre 11 % en 2020, selon les données de Canalys.

Le dirigeant de Samsung affirme qu’au vu des chiffres, qui montrent que le Galaxy S23 Ultra est le modèle le plus populaire de la gamme, il y a encore des gens « qui veulent le meilleur du meilleur ».