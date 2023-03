La nouvelle gamme XPS de Dell met l’accent sur les GPU

La populaire gamme XPS de Dell bénéficie d’une mise à jour bien nécessaire avec un nouvel ordinateur de bureau XPS puissant et des ordinateurs portables Dell XPS 15 et 17 pouces rafraîchis. Et si les deux nouveaux ordinateurs portables intègrent de grandes caractéristiques comme les GPU de la série RTX-40 dans un profil fin, l’ordinateur de bureau est plus grand et plus puissant que jamais.

Que vous cherchiez à jouer en déplacement, à streamer ou que vous soyez un professionnel qui a besoin d’un peu plus de puissance, vous serez heureux d’apprendre que les trois options seront disponibles au cours de la semaine prochaine.

Ordinateur de bureau Dell XPS

Tout d’abord, pour l’ordinateur de bureau Dell XPS, il s’agit de la configuration la plus performante de la gamme à ce jour. S’appuyant sur le succès de l’ordinateur de bureau de l’année dernière, ce nouveau XPS dispose d’une grille avant redessinée et d’un design en aluminium pour une meilleure circulation de l’air, beaucoup d’espace pour tous ses composants de nouvelle génération, ainsi qu’un système de refroidissement par eau pour les professionnels et les joueurs.

Le nouvel ordinateur de bureau Dell XPS 2023 est désormais équipé de processeurs Intel Core i9k de 13e génération et de la NVIDIA GeForce RTX 4090, ce qui lui confère toute sa puissance. En option, vous pouvez également choisir une AMD Radeon RX 6900 XT ou un système de refroidissement par eau. Parmi les autres spécifications, citons la mémoire vive DDR5, deux options de couleur externe, un lecteur de carte multimédia intégré et la prise en charge de cartes graphiques jusqu’à 450 W.

Au cours du processus de personnalisation, les utilisateurs peuvent choisir une alimentation de 1000 W, des ventilateurs supplémentaires à haut régime et la prise en charge des cartes graphiques PCIe5. Il dispose également de quatre baies de stockage, de deux emplacements DIMM et de trois emplacements d’extension PCI pour les mises à niveau futures. Il peut gérer les jeux et les tâches d’aujourd’hui, mais il est également à l’épreuve du futur.

L’ordinateur de bureau Dell XPS sera disponible à partir du 28 février au prix de 1 399 euros.

Ordinateurs portables Dell XPS 15 et 17 pouces

Ensuite, comme prévu, Dell a mis à niveau ses célèbres ordinateurs portables XPS 15 et 17 pouces avec les mêmes options de performance les plus récentes et les plus performantes. Les nouveaux ordinateurs portables Dell sont disponibles à partir du 2 mars et sont plus personnalisables que jamais.

Le Dell XPS 15 allie parfaitement puissance et portabilité grâce aux nouveaux processeurs Intel Core i9k 45W de 13e génération et au GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Il dispose désormais d’un écran LED bord à bord de 3,5 K de résolution au format 16:10, ce qui améliore encore la portabilité. Les acheteurs apprécieront le design en aluminium usiné CNC, le Gorilla Glass 6 qui protège ce magnifique écran, et les quadruples haut-parleurs.

Les deux appareils proposeront des options Core i5, Core i7 et Core i9 série H. Le XPS 15 peut être équipé d’une RTX 4050, 4060 ou 4070, et il existe également une option Arc A370M. Le XPS 17 n’a pas l’option Arc mais offre un 4080. Par ailleurs, les deux modèles peuvent être livrés avec jusqu’à 64 Go de RAM (DDR5) et 4 To de stockage embarqué, supportant jusqu’à 8 Go de stockage total.

Vous pourrez personnaliser votre XPS 15 le 2 mars, à partir de 2 099 euros. Le modèle de base offre une fiche technique impressionnante avec un Core i9, 32 Go de RAM DDR5, un disque SSD de 1 To, un écran OLED et une RTX 4070. Ensuite, bien sûr, il y a plusieurs options supplémentaires pour ceux qui sont intéressés.

Bien que ces changements de puce puissent sembler être une mise à jour mineure, ils ont le potentiel d’avoir un impact sur l’une des plus grandes préoccupations que nous avons eu avec la gamme XPS : la chaleur. Les ordinateurs fins et légers de Dell sont notoirement chauds, et le XPS 15 de la série H ne faisait pas exception l’année dernière. Si ces puces de la 13e génération ont apporté des améliorations significatives en termes d’efficacité, nous pourrions potentiellement voir un XPS plus frais et plus confortable à utiliser.