Des images des écouteurs Nothing Ear (2) ont été dévoilées

Carl Pei nous tient définitivement en haleine cette année. En plus de la nouvelle selon laquelle le Nothing Phone (2) sortira plus tard dans l’année, des images de la deuxième itération des écouteurs Nothing ont fuité.

Les images émanent de SmartPrix et montrent un design très familier. Les images semblent être des images réelles du produit « Nothing Ear (2) » qui comprennent tous les détails des caractéristiques.

Lorsque l’on compare le design des Nothing Ear (1) avec les images divulguées des Nothing Ear (2), le seul changement perceptible à l’extérieur est un ajustement de l’emplacement du microphone antibruit. Auparavant, il était situé tout en haut de l’appareil, mais il a été déplacé pour être plus proche de la marque de couleur rouge sur la face avant. D’autres ajustements mineurs sont également visibles dans la partie de la tige où les composants internes sont visibles par l’utilisateur (voir les parties surlignées en jaune et en orange).

Même si l’on peut penser qu’il s’agit exactement des mêmes écouteurs que ceux de la première génération, il y aura quelques différences clés dans les spécifications qui devraient distinguer ce nouveau modèle.

De subtiles, mais importantes modifications

Les Nothing Ear (2) seraient équipés d’une annulation active du bruit personnalisée, qui permet à l’utilisateur de régler le niveau d’annulation du bruit en fonction de ses goûts personnels. En plus de cela, il y aura un mode transparence et une double connectivité pour pouvoir se connecter à deux appareils différents en même temps et passer rapidement de l’un à l’autre. Enfin, Nothing ajouterait également la prise en charge d’un égaliseur avancé ainsi que la possibilité de personnaliser ses paramètres.

Les écouteurs Nothing Ear (1) se sont distingués par leur aspect inhabituel et transparent, sans parler de leur excellente qualité sonore étant donné leur prix abordable. J’attends avec impatience les Nothing Ear (2) qui reprendront le même look, mais avec des fonctionnalités et une qualité sonore améliorées.