Le OnePlus Nord 3 sera un téléphone rebrandé, selon une nouvelle fuite

Nous avons plus de détails sur le OnePlus Nord 3 grâce à Max Jambor qui rapporte que le smartphone sera un appareil rebrandé. Selon Jambor, OnePlus va bientôt lancer un appareil appelé OnePlus Ace 2V en Chine. Il affirme que le OnePlus Nord 3 sera une version rebrandée du OnePlus Ace 2V et sera mondialement lancé en juillet.

.@oneplus will soon launch the all new #OnePlusAce2V in China (March 7th), which will be released as the #OnePlusNord3 for global market in July 2023! pic.twitter.com/m0H5pKYrkd — Max Jambor (@MaxJmb) February 27, 2023

Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont tourbillonné autour du OnePlus Nord 3, à tort et à raison. Cependant, la fuite la plus récente pourrait nous donner les détails les plus clairs sur le prochain combiné.

MySmartPrice semble avoir obtenu de nouveaux détails sur le OnePlus Nord 3. Les détails sont liés aux spécifications de l’appareil et à sa date de lancement.

Selon le site, le smartphone pourrait être doté d’un écran AMOLED plus grand de 6,72 pouces avec une résolution full HD+. À titre de comparaison, la précédente itération du smartphone avait un écran de 6,43 pouces. Cet écran pourrait également avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’appareil serait doté d’une configuration à trois caméras comprenant une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Quant à la caméra frontale, elle pourrait utiliser une caméra de 16 mégapixels.

Un lancement mi-juin / juillet

En ce qui concerne l’intérieur du smartphone, le OnePlus Nord 3 pourrait être équipé d’un processeur octa-core Dimensity 9000. Ce processeur pourrait être rejoint par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui pourrait offrir un support de charge SuperVooc de 80 W. OnePlus pourrait proposer le smartphone avec 8 Go et 16 Go de RAM, ainsi que 128 Go et 256 Go de stockage interne. Enfin, le Nord 3 pourrait disposer d’un curseur d’alerte.

Quant à la date du lancement, OnePlus se préparerait à le faire à la mi-juin ou en juillet.