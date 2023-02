MWC 2023 : le Snapdragon Satellite alimentera les smartphones de HONOR, Nothing, OPPO, Xiaomi, etc.

La technologie Snapdragon Satellite de Qualcomm pour les smartphones permet aux utilisateurs de pointer leur smartphone vers le ciel pour envoyer et recevoir des messages, même lorsqu’ils sont hors réseau et incapables de se connecter aux réseaux cellulaires terrestres. Le fabricant a présenté cette fonctionnalité en janvier.

Aujourd’hui, en marge du MWC 2023, Qualcomm indique que les premiers smartphones prenant en charge Snapdragon Satellite sont en route. Qualcomm indique que les premiers fabricants de smartphones à intégrer la fonction Snapdragon Satellite dans leurs appareils sont Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo et Xiaomi.

« En intégrant Snapdragon Satellite dans les appareils de nouvelle génération, nos partenaires seront en mesure d’offrir des capacités de messagerie par satellite grâce à une constellation LEO mondiale mature et commercialement disponible, ce qui peut permettre aux abonnés du monde entier de communiquer en extérieur avec des fournisseurs de services d’urgence, ainsi qu’avec leur famille et leurs amis », écrit Qualcomm dans un communiqué de presse.

Les clients pourront utiliser leur smartphone pour se connecter au réseau satellitaire d’Iridium afin d’envoyer et de recevoir des messages d’urgence et d’utiliser des SMS ou d’autres services de messagerie texte pris en charge depuis presque n’importe quel endroit de la planète.

Il y a quelques points à garder à l’esprit. Tout d’abord, le service nécessite une ligne de visée directe vers un satellite — vous devez être à l’extérieur et pouvoir pointer votre smartphone vers le ciel ouvert et attendre quelques secondes qu’il se connecte au réseau pour envoyer et recevoir des messages.

Disponible pour les modèles de milieu et haut de gamme

Vous devrez également payer un abonnement pour utiliser le service satellite, mais il est probable que les frais varieront en fonction du smartphone et du plan de service. Qualcomm indique qu’elle prévoit de rendre Snapdragon Satellite disponible « sur tous les systèmes 5G Modem-RF à venir et sur les niveaux de la plateforme mobile Snapdragon », ce qui signifie essentiellement que cette fonctionnalité ne sera pas limitée aux smartphones phares équipés de processeurs Snapdragon Series 8. Elle devrait également être disponible sur les prochains appareils abordables et de milieu de gamme équipés de processeurs Snapdragon 4, 6 et 7.

Alors que Qualcomm n’annonce que maintenant ses partenaires pour Snapdragon Satellite, Motorola et Bullitt Group ont déjà lancé le premier smartphone Android avec messagerie satellite bidirectionnelle intégrée. Le CAT S75 est équipé de la technologie de connectivité par satellite de MediaTek et du service de messagerie par satellite de Bullitt. Motorola propose également un dispositif compact de liaison par satellite qui donne à tout appareil Android ou iOS une connectivité par satellite.