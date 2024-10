Xiaomi 15 : Lancement mondial anticipé pour le nouveau flagship ?

Xiaomi s’apprête à lancer son nouveau smartphone phare, le Xiaomi 15. Alors que la sortie en Chine est imminente, des rumeurs laissent entendre que la version mondiale pourrait arriver plus tôt que prévu. Cette nouvelle a suscité l’enthousiasme parmi les fans de Xiaomi du monde entier.

Des mises à jour récentes dans la base de données GSMA suggèrent un lancement anticipé du Xiaomi 15 à l’international. Le smartphone y est référencé avec son nom commercial et son numéro de modèle (24129PN74G).

Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été faite, ces mises à jour soulèvent la possibilité que Xiaomi puisse bientôt introduire le Xiaomi 15 à l’échelle mondiale.

Bien que le Mobile World Congress (MWC) 2025, qui se tiendra du 3 au 6 mars 2025, soit une potentielle date pour le lancement mondial du Xiaomi 15 et du Xiaomi 15 Ultra, un lancement plus précoce permettrait à Xiaomi de se démarquer de la concurrence et d’attirer l’attention sur ses nouveaux modèles équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 4.

Une stratégie marketing agressive pour le Xiaomi 15

Xiaomi pourrait ainsi profiter d’une fenêtre de lancement plus favorable et capitaliser sur l’attrait du Snapdragon 8 Gen 4 avant que d’autres marques ne lancent leurs propres modèles.

L’avenir nous dira si Xiaomi choisira de lancer le Xiaomi 15 et le 15 Ultra simultanément lors du MWC 2025 ou de surprendre le marché avec un lancement mondial anticipé.