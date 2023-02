Motorola et Bullitt ont lancé le premier smartphone Android au monde qui intègre l’envoi de SMS par satellite

Motorola et Bullitt ont lancé le premier téléphone Android au monde qui intègre d’emblée l’envoi de SMS par satellite. L’appareil s’appelle le Motorola Defy 2 en Amérique du Nord, en Amérique latine et au Canada. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, il sera commercialisé sous le nom de CAT S75 avec une couverture arrière légèrement différente.

Ce smartphone robuste est doté d’une messagerie bidirectionnelle par satellite intégrée, appelée Bullitt Satellite Messenger. Il s’agit du premier service de messagerie directe par satellite pour les smartphones Android. Il repose sur des normes définies par le projet de partenariat de troisième génération (3GPP), un terme générique pour plusieurs organisations de normalisation développant des protocoles de télécommunications mobiles.

Le Motorola Defy 2 et le CAT S75 peuvent accéder aux satellites géostationnaires existants pour échanger des messages texte à l’aide du Bullitt Satellite Messenger. Le service devrait fonctionner tant que les utilisateurs ont une vue dégagée du ciel. Il essaiera d’abord de se connecter au Wi-Fi ou au cellulaire comme d’habitude. Si aucun de ces réseaux standard n’est disponible, le messager se connectera par satellite.

Les destinataires qui ne disposent pas de l’application Bullitt Satellite Messenger peuvent recevoir un message sous la forme d’un simple SMS sur leur téléphone actuel et sont invités à télécharger l’application Android ou iOS associée pour y répondre. Ils ne seront pas facturés pour la réception d’un message par satellite, car le coût de ces messages sera déduit du forfait de l’abonné à la messagerie par satellite.

Le type de messages que les utilisateurs peuvent échanger par satellite comprend des messages textuels ordinaires, des détails sur le partage de la localisation et des enregistrements.

Combien coûtent les plans de messagerie par satellite de Bullitt ?

Parallèlement, le Motorola Defy 2 et le CAT S75 fourniront également une assistance SOS 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par la communication par satellite. La couverture satellite des smartphones sera disponible en Europe et en Amérique du Nord au lancement, puis en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et en Amérique latine. D’autres régions seront également ajoutées avant la fin de l’année.

Les forfaits de messagerie par satellite de Bullitt pour le Motorola Defy 2 et le CAT S75 commencent à 4,99 € pour le pack Essentiel qui vous permet d’obtenir jusqu’à 30 messages bidirectionnels par mois et l’assistance SOS pendant 12 mois. D’autres forfaits à usage plus intensif sont également disponibles, allant jusqu’à 59,99 $ pour 250 messages par satellite par an et le service d’intervention d’urgence.

Spécifications et prix du Motorola Defy 2 et du CAT S75

Comme mentionné précédemment, le Motorola Defy 2 et le CAT S75 sont essentiellement les mêmes smartphones avec des noms différents. Ils sont dotés d’un écran de 6,6 pouces recouvert d’un verre Gorilla Glass Victus, d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ils bénéficient d’une durabilité de niveau militaire, d’une protection contre les intrusions IP68 et IP69K, du chipset octa-core Dimensity 930 de MediaTek, d’une batterie de 5 000 mAh, d’une charge de 15W, d’une caméra arrière de 50 mégapixels + 8 mégapixels (large) + 2 mégapixels (macro) et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Une puce MediaTek distincte est responsable de la technologie de communication par satellite des smartphones.

Le Motorola Defy 2 et le CAT S75 sont livrés avec Android 12, ce qui est un peu dommage. Ils ne supportent également que deux années de mises à jour d’Android jusqu’à Android 14. Ils devraient bénéficier d’un total de cinq ans de mises à jour de sécurité. La société offrira des correctifs de sécurité trimestriels pendant trois ans et deux années supplémentaires de correctifs de sécurité d’urgence en cas de besoin.

Le CAT S75 est disponible en précommande dès maintenant auprès de certains opérateurs et revendeurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Son prix est de 599 €, incluant un essai gratuit de trois mois du service Bullitt’s Essentials.

Et ce n’est pas tout : le Motorola Defy Satellite Link

Motorola et Bullitt ont également dévoilé le Defy Satellite Link. Il s’agit d’un dispositif Bluetooth compact et autonome qui permet aux appareils Android ou iOS de se connecter au service Bullitt Satellite Messenger. Vous pouvez l’utiliser pour envoyer et recevoir des SMS, partager votre position et contacter les services d’urgence, le tout par satellite.

L’appareil de poche a également passé avec succès les tests de durabilité de niveau militaire et bénéficie de la norme IP68. Il loge une batterie de 600 mAh, qui, selon la société, est suffisante pour plusieurs jours d’utilisation. Le design comprend des boutons SOS et de localisation physique, ce qui lui permet d’offrir des fonctions supplémentaires même lorsqu’il n’est pas couplé à un téléphone.

Le Motorola Defy Satellite Link sera disponible chez les revendeurs internationaux au cours du deuxième trimestre de 2023. Il coûtera 99 dollars pour l’appareil uniquement. Une offre groupée comprenant un abonnement d’un an au service Essentials Messaging sera proposée à partir de 149 dollars.