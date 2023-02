MWC 2023 : voici les Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition

Outre le lancement mondial des Xiaomi 13 et 13 Pro, Xiaomi a également présenté ses lunettes AR intelligentes sans fil au MWC 2023. Ces lunettes intelligentes, baptisées Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, sont dotées d’un affichage adaptatif de type « rétine » qui s’adapte à l’environnement lumineux, ainsi que d’une connectivité améliorée et d’un support pour une gamme complète d’applications.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW

—Lei Jun (@leijun) February 27, 2023