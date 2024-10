ColorOS 15 : Oppo mise sur l’IA et les performances pour sa nouvelle interface

Comme prévu, OPPO vient de présenter ColorOS 15, la nouvelle version de son système d’exploitation basée sur Android 15, lors de sa Developer Conference 2024. Cette mise à jour, destinée au marché chinois, met l’accent sur la simplicité d’utilisation, les performances et la personnalisation.

Un design épuré et intuitif

ColorOS 15 adopte un nouveau design « super léger et plus confortable », inspiré de la lumière naturelle et des ombres. L’interface a été raffinée pour une navigation plus fluide et plus réactive.

L’une des nouveautés les plus intéressantes de ColorOS 15 est appelée « animation parallèle », qui permet à plusieurs fenêtres de fonctionner en même temps. En outre, ColorOS 15 introduit ce que l’on appelle des « effets de mouvement améliorés », qui promettent d’offrir une expérience de glissement plus cohérente dans les applications OPPO et tierces.

Le nouveau moteur Lightning Engine améliore la réactivité du système de 18 % et sa stabilité de 40 %. Un mode de jeu spécial offre des taux de trame jusqu’à 116,7 fps pour une expérience de jeu et d’appel vidéo plus fluide.

La fonctionnalité Snap-and-Ask permet d’obtenir des informations en temps réel sur les objets et les scènes photographiés. ColorOS 15 intègre également des avatars virtuels et des outils d’amélioration d’image basés sur l’IA. La suite bureautique IA offre de nouveaux outils de gestion des documents, tels que la conversion de format et les résumés rapides. La fonctionnalité de résumé vocal IA permet de capturer les points clés des réunions et des fichiers audio.

ColorOS 15 renforce également la confidentialité avec un chiffrement amélioré et des fonctionnalités de contrôle des données.

Personnalisation et multitâche

ColorOS 15 permet de personnaliser l’interface avec des thèmes dynamiques et un centre de contrôle redessiné. Le mode double écran divisé facilite le multitâche.

OPPO Share est désormais compatible avec les iPhone, et la fonctionnalité de nettoyage automatique des SMS supprime les codes de vérification expirés.

Disponibilité de ColorOS 15

ColorOS 15 sera lancé en Chine en novembre prochain. Les smartphones les plus récents de la société, comme le OPPO Find X7 et le OPPO N3 Flip, recevront la mise à jour dès le mois prochain, tandis que les plus anciens, comme le OPPO Reno9 5, ne l’obtiendront pas avant mars 2025. Les détails du lancement mondial seront annoncés ultérieurement.

Avec ColorOS 15, OPPO propose une expérience utilisateur plus intuitive, plus performante et plus personnalisée, en misant sur un équilibre entre design et fonctionnalité.

En plus de son nouveau système d’exploitation, OPPO a également révélé la feuille de route de la mise à jour ColorOS 15, mais uniquement pour ses produits commercialisés en Chine.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, les Find X8 seront les premiers smartphones de OPPO à être livrés avec ColorOS 15, ce qui explique pourquoi ces appareils ne figurent pas dans la liste ci-dessus.