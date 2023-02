Le casque AR Apple de seconde génération plus abordable est déjà en préparation

Bientôt, Apple pourrait enfin annoncer son casque AR/VR tant attendu. Selon les rumeurs, le géant de la technologie présentera son Reality Pro lors de sa conférence WWDC en juin. La rumeur veut que le casque soit doté d’une technologie de pointe, comme des caméras traversantes et la possibilité de taper dans l’air.

Bien entendu, lorsqu’un produit est aussi sophistiqué, il s’accompagne d’un prix élevé. Et le prix annoncé de ce produit est tout simplement insensé. Selon les rumeurs, le premier casque AR/VR d’Apple coûtera environ 3 000 dollars, ce qui représente une somme astronomique que peu de gens voudront dépenser pour un casque AR/VR de première génération.

Cependant, un nouveau rapport de Nikkei Asia affirme que le Reality Pro de nouvelle génération aura un prix plus abordable que le casque de première génération.

Selon les sources de Nikkei, Apple a chargé Foxconn d’automatiser la production de masse et d’améliorer les performances de production du Reality Pro Gen 2 pour aider Apple à réduire les coûts globaux. Les sources affirment également que Foxconn travaille sur cette tâche « en parallèle » avec le lancement du Reality Pro. Actuellement, c’est Luxshare qui est responsable de l’effort de la société pour introduire le gadget Reality Pro.

Alors que Foxconn fabrique habituellement les produits de première génération, Apple a décidé de donner une chance à Luxshare, car elle souhaite éloigner la production de la Chine. Luxshare, il est important de le noter, produit déjà des AirPods, des Apple Watch et des iPhone.

Un casque AR plus abordable

Ce n’est pas le premier rapport suggérant qu’Apple travaille sur un casque AR plus abordable. En janvier, The Information a rapporté qu’Apple pourrait travailler sur une version moins chère de son Reality Pro et que le géant de la technologie vise à fixer un prix analogue à celui d’un iPhone pour cet appareil. En supposant qu’Apple réussisse dans son entreprise, il est probable que le prix de l’appareil se situera entre 799 et 1 599 dollars, ce qui est beaucoup, beaucoup mieux que les 3 000 dollars que le géant de la technologie demandera probablement pour son casque AR de première génération.

Actuellement, Apple se concentre sur le casque de réalité mixte, qui mélangera les expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle. L’objectif ultime de la société est, en fait, de présenter un casque de réalité augmentée, mais rien ne permet de savoir quand Apple le dévoilera.