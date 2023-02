Les utilisateurs d’Outlook ont reçu un flot de spams dans leurs boîtes de réception

Au fur et à mesure de l’évolution du problème, un utilisateur mécontent a écrit : « Que se passe-t-il avec Outlook Live ? Je reçois du SPAM à un rythme d’environ 30 emails par heure. Je continue à signaler “JUNK” mais ils continuent à arriver ». Un autre a déclaré : « Est-ce qu’Outlook s’est réveillé aujourd’hui et a décidé que c’était le jour où nous désactivions les filtres anti-spam ? ». La boîte de réception Outlook de l’auteur et historienne Hallie Rubenhold a semblé être particulièrement touchée, Rubenhold s’emparant des réseaux sociaux pour dire : « Je suis bombardée. Quelqu’un, s’il vous plaît, faites que cela cesse ! ».

