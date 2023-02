Honor présente son fleuron Magic5 Pro dans une série de vidéos assez cool

Le très attendu Honor Magic 5 devrait faire ses débuts officiels lors du MWC 2023, qui débute le 27 février. La bonne nouvelle est que ce flagship sera disponible dans le monde entier, et les dernières fuites indiquent qu’il arborera le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 ainsi qu’une quantité généreuse de RAM à bord — 12 Go.

Pour attiser davantage notre curiosité et notre excitation, Honor a publié une série de vidéos cool, teasant certaines des capacités du Magic 5 Pro, sur la chaîne YouTube officielle de la société.

La première vidéo s’intitule « Plus clair, c’est plus heureux » et présente la luminosité de l’écran du Honor Magic 5 Pro. La luminosité maximale du téléphone serait de 1 100 nits, mais la vidéo ne contient aucun chiffre officiel. Cependant, les diamants ont l’air plus brillants selon la vidéo.

Les capacités de prise de vue nocturne du Honor Magic 5 Pro font également l’objet d’un trait d’esprit dans l’article « Les nuits épiques devraient durer plus longtemps ». Celle-ci est principalement axée sur la batterie, montrant la capacité du smartphone à enregistrer des heures de vidéo. Selon les rumeurs, la capacité de la batterie se situerait aux alentours de 4 800 mAh.

Enfin, il y a une autre vidéo de l’appareil photo intitulée « Photographier le meilleur côté », qui montre à nouveau la capacité du smartphone à prendre des photos claires d’objets en mouvement rapide.

Et si ces vidéos sont loin des ingénieuses publicités passives-agressives Samsung-Apple, elles sont tout de même assez branchées.