YouTube envisage peut-être de verrouiller le 1080p à un débit binaire plus élevé pour ses abonnés Premium

Le suivi des publicités a été examiné de près (et pour une bonne raison) au cours des deux dernières années. Et bien que ce soit une bonne chose si vous n’aimez pas être suivi, cela a un autre effet : de nombreuses plateformes envisagent désormais des abonnements payants. Et si cela n’est pas nécessairement mauvais en soi, enfermer des fonctionnalités gratuites derrière un paywall est une surprise que peu d’utilisateurs sont heureux de voir.

Maintenant, Android Police rapporte que YouTube pourrait être en train de tester la réservation de la résolution 1080p à haut débit aux utilisateurs payants.

Un utilisateur a repéré le changement et a partagé une capture d’écran sur Reddit. La capture d’écran montre une option 1080p Premium, qui se trouve au-dessus d’une option 1080p « standard » pour la résolution vidéo.

Comme Android Police le note à juste titre, à première vue, cela peut ressembler à un moyen de marquer les vidéos full HD avec des taux de trame plus élevés que d’habitude comme étant réservés aux abonnés payants. Cependant, YouTube envisage peut-être de verrouiller les vidéos 1080p en 60 ou 120 fps derrière ce paywall.

Étant donné que l’option indique « Premium », il n’est pas farfelu de penser qu’il s’agit de YouTube Premium, qui est l’option d’abonnement payant de la plateforme.

L’expérience YouTube Premium

Une autre expérience analogue a été menée l’année dernière, mais là, le paramètre 2160 à 60 fps était Premium et la légende indiquait « Cliquez pour mettre à niveau ». Mais cela a un peu plus de sens que, par exemple, de restreindre le 1080 à 60 fps derrière un paywall.

YouTube Premium coûte actuellement 11,99 euros par mois et vous donne accès à des vidéos sans publicité, à la lecture en arrière-plan, au téléchargement de vidéos hors ligne et à YouTube Music Premium. Pour l’instant, la base d’abonnement à YouTube Music et à YouTube Premium est en pleine croissance, et il a été signalé qu’elle s’élèverait à environ 80 millions d’utilisateurs au quatrième trimestre de 2022.

Dans l’ensemble, YouTube et YouTube Premium auront des perspectives intéressantes en 2023.