Les rendus de l’iPhone 15 révèlent un écran de 6,2 pouces, la Dynamic Island et un port USB-C

Une semaine après avoir obtenu des rendus de l’iPhone 15 Pro, 9to5Mac a réussi à obtenir des fichiers de CAO 3D pour l’iPhone 15. Ces fichiers ont révélé certains des changements de conception et des fonctionnalités prévues pour le prochain smartphone.

Un fabricant de boîtiers et artiste 3D Ian Zelbo a fourni un modèle CAO à 9to5Mac, suggérant que le prochain iPhone 15 remplacera l’encoche par une fonctionnalité « Dynamic Island ». Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois sur les modèles iPhone 14 Pro, et consiste en une découpe de forme ovale en haut de l’écran qui abrite la caméra frontale et les capteurs Face ID.

Les fichiers de CAO font également allusion à un écran de 6,2 pouces sur le prochain iPhone 15, ce qui est plus grand que le modèle de base de la plupart des iPhone, à l’exception de l’iPhone 14 Plus et Pro Max. La résolution et la fréquence de rafraîchissement de l’écran restent inconnues.

Il semblerait que la Dynamic Island d’Apple soit présente sur les quatre modèles d’iPhone, ce qui laisse penser que la société n’utiliserait pas une technologie dépassée sur ses derniers fleurons. L’iPhone standard semble conserver la configuration classique à double caméra, la troisième caméra et le LiDAR semblant rester exclusifs aux modèles Pro.

Les boutons capacitifs étaient absents des fichiers CAO de l’iPhone 15. Cette année, ces boutons ne seront disponibles que sur les modèles Pro de l’iPhone 15, l’iPhone 15 normal ayant des boutons physiques, comme tous les précédents iPhone.

Apple passe à l’USB-C pour ses nouveaux iPhone

Les fichiers CAO montrent également que l’iPhone 15 adoptera l’USB Type-C comme port de charge, ce que les utilisateurs réclamaient, car il est plus polyvalent et prend en charge des vitesses de charge et de transfert de données plus rapides que le Lightning.

Apple a intégré l’USB-C dans ses MacBook et iPad depuis un certain temps, mais la société ne passe à la norme de charge pour les iPhone que maintenant. L’une des potentielles raisons de ce changement est de se conformer aux nouvelles réglementations européennes exigeant une norme de charge commune pour tous les smartphones.

Les changements et caractéristiques découverts proviennent des fichiers CAO de l’iPhone 15. Bien que ces fichiers ne soient pas définitifs, ils semblent confirmer le rapport d’un modèle d’iPhone 15 qui a fuité sur Twitter récemment. Mais 9to5Mac rapporte que ces rendus pourraient ne pas refléter le design final.