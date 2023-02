Fitbit fait désormais de la place pour les services de Google

Il est sans doute inévitable que Google intègre une grande partie de ses fonctions de smartwatch et de fitness tracker dans ses appareils après le rachat de Fitbit. Reste à savoir si cela se fera toujours gratuitement.

Le changement le plus important et probablement aussi le plus grand dans l’intégration de Fitbit par Google concerne la fermeture de Fitbit Studio le 20 avril, comme l’a maintenant découvert 9to5Google.

Les développeurs tiers utilisaient cet outil basé sur un navigateur pour développer des applications et des watchfaces (cadrans numériques) pour les appareils Fitbit. Au lieu de cela, il leur est désormais recommandé d’utiliser le SDK (Software Development Kit) actuel de Google. Fitbit a également expliqué que les modèles Sense 2 et Versa 4 ne prendront plus en charge les applications tierces, mais que l’utilisation de cadrans tiers restera possible.

Fitbit a également annoncé qu’à partir du 27 mars, elle cesserait de prendre en charge certains services in-app et la mesure d’activité basée sur le virtuel. Les célèbres « Adventures » et « Challenges » n’existeront plus après cette date. Les utilisateurs inscrits à l’un de ces services pourront toutefois encore télécharger leurs anciennes données et interagir avec leurs amis et autres contacts créés avec le programme.

En ce qui concerne les communautés et les forums, la création et l’exploitation de groupes ouverts seront supprimées. Cependant, on a toujours la possibilité de créer des groupes privés. Les membres qui souhaitent maintenant les rejoindre doivent recevoir une invitation de leurs amis. D’autre part, Fitbit a déclaré que les forums de santé et de bien-être ne seraient pas maintenus ou intégrés ailleurs.

La suppression de certains services pour les appareils Fitbit ne signifie pas que la marque est perdante. Dans le cas de Google, Wallet et Maps ont été introduits en décembre pour le Sense 2 et la Versa 4. Ce n’est qu’en janvier que Google Maps est devenu pleinement opérationnel, malgré un retard, et constitue donc un atout majeur pour les deux trackers de fitness.