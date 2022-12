OPPO annonce les lunettes Air Glass 2 et le moniteur de santé Ohealth H1

Lors de son événement Inno Day 2022 qui s’est tenu en Chine, le fabricant de technologies OPPO a annoncé plusieurs nouveaux produits, notamment son nouveau SoC audio Bluetooth personnalisé MariSilicon Y, les lunettes de réalité assistée Air Glass 2 et le moniteur de santé familial OHealth H1.

Ces nouveaux appareils marquent la détermination de la société à enrichir ses quatre « initiatives intelligentes » en matière de divertissement intelligent, de productivité intelligente, de santé intelligente et d’apprentissage intelligent.

OHealth H1

OPPO a annoncé le OHealth H1, un étrange appareil qui semble être un objet à tenir, et non un objet à porter, bien qu’il partage de nombreux capteurs liés à la santé que nous nous attendons à trouver dans une smartwatch. Décrit comme un appareil de santé pour la famille, c’est un nouveau style d’appareil que nous n’avons jamais vu auparavant.

À l’intérieur de cet appareil de 95 grammes, en forme de souris d’ordinateur, se trouvent des capteurs qui mesurent la fréquence cardiaque, la température corporelle et le taux d’oxygène dans le sang, ainsi que l’auscultation du cœur et des poumons, et une fonction d’électrocardiogramme (ECG). Le boîtier est lisse et arrondi, et peut également être utilisé pour suivre le sommeil. OPPO affirme que le OHealth H1 a été conçu pour être facile à transporter et pour se démarquer des équipements médicaux traditionnels.

Les détails sur le fonctionnement du produit et la date de sa mise en vente sont inconnus au moment de la rédaction. Les dispositifs technologiques liés à la santé nécessitent souvent une certification particulière pour être vendus dans certains pays, mais les efforts pour obtenir l’autorisation de vente du OHealth H1 n’ont pas encore été annoncés.

Dans l’ensemble, le OHealth H1 semble être un dispositif de suivi de la santé prometteur.

De nouvelles lunettes de réalité assistée, Air Glass 2

Les lunettes de réalité assistée Air Glass 2 ont également été présentées lors de l’Inno Day 2022, mais il est tout aussi peu probable qu’elles soient commercialisées à grande échelle. OPPO a montré la première version des Air Glass lors de son événement Inno Day 2021, et jusqu’à présent, elles n’ont pas été commercialisées en dehors de la Chine. Les Air Glass 2 utilisent un nouvel ensemble de lentilles à guide d’ondes conçues par OPPO et peuvent passer des appels téléphoniques, fournir une traduction en temps réel, montrer des instructions de navigation, et plus encore. Elles ne pèsent que 38 grammes.

En outre, elles sont dotées de la première lentille en résine SRG-diffractive à guide d’ondes au monde, développée par OPPO. Ces lentilles prennent en charge la correction de la vision et une personnalisation plus poussée, ce qui les rend presque indiscernables des lunettes ordinaires.

Dans l’ensemble, les OPPO Air Glass 2 portent « l’interaction homme-machine » à un autre niveau. Avec sa capacité à prendre en charge la correction de la vue et à offrir une gamme de fonctionnalités intelligentes, les OPPO Air Glass 2 sont destinées à changer la donne dans l’industrie.

Une nouvelle puce

Enfin, OPPO propose une nouvelle puce personnalisée, le MariSilicon Y. Contrairement à la puce MariSilicon X axée sur la photographie, le MariSilicon Y est un système Bluetooth sur puce (SoC) et, selon OPPO, il est le premier à pouvoir diffuser du son en 24 bits/192 kHz par Bluetooth. Attendez-vous à ce que le MariSilicon Y arrive dans les smartphones OPPO à l’avenir, et ne soit potentiellement compatible qu’avec la propre gamme de produits audio de OPPO.

L’Inno Day 2022 d’Oppo se déroule les 14 et 15 décembre, et ces trois annonces pourraient n’être que le début de ce qui est à venir de cet événement.