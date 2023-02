Voici la future smartwatch Forerunner 965 de Garmin avec son écran OLED

La liste des meilleures smartwatches Garmin disponibles aujourd’hui va ravir de nombreux types de consommateurs, mais un produit de plus ne peut pas nuire aux chances de la société de se rapprocher d’Apple et de Samsung dans le tableau des ventes mondiales de l’industrie.

Cette nouvelle montre est connue sous le nom de Forerunner 965, et suit manifestement les traces de la Forerunner 955 dévoilée l’année dernière. C’est plutôt rapide pour une mise à niveau de Garmin, bien que le nouveau membre de la famille déjà étendue des Forerunner ne soit techniquement pas encore officiel.

Mais étant donné la quantité d’informations qu’un revendeur vietnamien semble détenir, une annonce officielle et une sortie commerciale dans le monde entier ne devraient plus tarder. Ce revendeur a même partagé une mine d’informations, révélant ainsi tous les secrets et les principaux arguments de vente de la Forerunner 965.

Le plus grand changement, et de loin, est l’écran tactile, qui utilise désormais la technologie AMOLED de pointe et dont la résolution passe de 260 x 260 pixels sur la Forerunner 955 à 416 x 416 pixels. Ce chiffre est extrêmement proche de la résolution de 450 x 450 pixels de l’écran Super AMOLED de la Galaxy Watch 5. Par coïncidence (ou non), la Garmin Forerunner 965 semble également prête à égaler l’écran de 1,4 pouce de sa rivale.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela ne devrait pas avoir un impact massif sur l’autonomie de la Forerunner 955, évaluée à 15 jours en « mode smartwatch » et jusqu’à 42 heures en « mode GPS seul sans musique ». Alors que la Forerunner 965 ne devrait pas durer plus de 31 heures sur une seule charge avec la connectivité GPS autonome activée à tout moment, le score d’endurance en « mode smartwatch » devrait passer à un incroyable 23 jours.

Une robuste construction

Il s’agit évidemment d’une utilisation « légère » de la plupart des autres capteurs et outils intégrés, mais cela place tout de même cette montre dans une ligue entièrement différente de la Galaxy Watch 5 susmentionnée et de la très populaire Apple Watch Series 8.

Si le prix est correct, nous pourrions certainement voir l’une des meilleures smartwatches de 2023 ici, surtout si l’on ajoute tous ces boutons de navigation pratiques, la construction indubitablement premium, et l’excellent arsenal de surveillance de la santé à l’équation de valeur. Ladite construction comprend apparemment un « cadre en titane durable », améliorant probablement la qualité de construction de la 955 et empruntant un certain degré de robustesse à la famille Fenix 7.