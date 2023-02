Le Pixel Fold de Google pourrait être étonnamment lourd par rapport à la concurrence

Que Google se précipite sur le Pixel Fold pour une annonce à l’I/O en mai ou qu’il fasse attendre tout le monde de la technologie mobile jusqu’en octobre, il semble de plus en plus probable que 2023 soit l’année où le géant de la recherche rejoint enfin le marché du smartphone pliable qui prend peu à peu son envol.

Il n’est pas rare que les smartphones pliables, comme le Galaxy Z Fold 4, soient un peu plus lourds par rapport à leurs homologues plus traditionnels. Mais, si une nouvelle rumeur est vraie, le Pixel Fold de Google pourrait être lourd même par rapport aux autres smartphones pliables.

Selon 9to5Google, une source familière avec le sujet affirme que le Pixel Fold sera un appareil lourd. Il serait même plus lourd que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Une probable explication de ce poids pourrait être la batterie du smartphone.

On suppose que le prochain appareil pliable de Google pourrait loger la plus grande batterie trouvée dans un smartphone pliable à ce jour. Des appareils comme le Z Fold 4 et le OPPO Find N2 ont respectivement des batteries de 4 400 mAh et 4 520 mAh,. Selon 9to5Google, le Pixel Fold pourrait plutôt avoir une taille de batterie un peu plus proche de 5 000 mAh.

Grâce à des rendus fuités de l’appareil, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous devons nous attendre en termes de dimensions. On pense que le smartphone aura une hauteur d’environ 140 mm et sera proche d’environ 80 mm de large. Cela le placerait dans la lignée du Find N2, qui serait environ 7 mm plus fin que le smartphone de Google.

Quelques rumeurs le concernant

Quant au Z Fold 4, le pliable de Samsung mesure une hauteur de 155,1 mm et une largeur de 130,1 mm. Par conséquent, l’écran intérieur du Z Fold 4 crée une forme quelque peu carrée, tandis que l’écran intérieur du Pixel Fold serait plus proche du facteur de forme d’une tablette traditionnelle. Cela permettrait au Pixel Fold de tirer parti des éléments de l’interface utilisateur destinés aux tablettes.

En outre, il semble que le Pixel Fold sera probablement doté d’un écran principal d’environ 7,7 pouces et d’un écran de couverture d’une diagonale de 5,8 pouces. Sous le capot, il est bien sûr beaucoup trop tôt pour savoir à quoi s’attendre, bien qu’une puce Tensor G2 ait été présentée par de multiples sources comme le « cœur » du Pixel Fold. Mais avec les Pixel 8 et 8 Pro susceptibles d’employer un processeur G3 mis à niveau, on ne peut pas s’empêcher de penser que cette puce sera incluse dans le smartphone pliable, surtout s’il est effectivement lancé au plus tôt en octobre 2023.