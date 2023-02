Windows 11 facilitera grandement l’arrêt d’un processus depuis la barre des tâches

Il semble que le géant du logiciel soit un peu occupé à apporter d’astucieux nouveaux changements à son système d’exploitation. Attendez-vous à ce que ces améliorations soient disponibles sur votre PC ultérieurement. Microsoft devrait publier une nouvelle mise à jour Moment en février ou mars, mais étant donné que cette fonctionnalité n’a même pas été activée pour les testeurs, il est peu probable qu’elle soit incluse dans cette mise à jour. Le plus probable est que le lancement aura lieu plus tard dans l’année, peut-être dans le cadre de la grande mise à jour de Windows 11 prévue pour l’automne.

Pour l’utiliser, les utilisateurs de Windows 11 n’ont qu’à faire un clic droit sur l’icône d’une application dans la barre des tâches. À partir de là, sélectionnez la nouvelle option « Terminer la tâche ». Et le tour est joué. Le processus qui ne répondait pas devrait se volatiliser, et les choses devraient redevenir aussi fluides.

La nouvelle fonctionnalité de « Terminer la tâche » de la barre des tâches de Windows 11 est assez simple à utiliser . Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs, y compris les débutants, pourraient s’adapter immédiatement. Et si vous avez déjà utilisé le Gestionnaire des tâches pour tuer des tâches ou des processus, cette fonctionnalité n’a rien de nouveau — sauf qu’elle est beaucoup plus rapide.

Même avec les machines les plus puissantes du moment, certaines applications finissent par se bloquer/figer. Et, ces applications qui ne répondent pas sont frustrantes et gênantes.