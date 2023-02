Les performances de Teams seront considérablement améliorées le mois prochain

Certaines des améliorations que Microsoft va déployer seraient déjà disponibles dans la version de Teams intégrée à Windows 11. Cette version, qui a fait ses débuts en 2021, est destinée aux consommateurs et offre un ensemble de fonctionnalités plus limité. `

Electron et Edge Webview2 sont tous deux basés sur le moteur de navigateur open source Chromium. Chromium, qui est à la base du navigateur Chrome de Google, offre des fonctionnalités étendues pour le traitement du code HTML, JavaScript et CSS, car ces trois langages sont à la base de la plupart des pages Web.

L’interface Teams est alimentée en partie par du code écrit dans les langages HTML, JavaScript et CSS. Ce code est transformé en éléments d’interface fonctionnels à l’aide d’une technologie appelée Electron. Selon le rapport d’aujourd’hui, la prochaine version de Teams passera d’Electron à une technologie plus récente appelée Edge Webview2 .

The Verge a fait état de ce projet hier, citant des personnes au fait de la situation. La nouvelle version de Teams devrait faire ses débuts le mois prochain . En effet, un aperçu de la nouvelle version de Teams serait disponible en mars et fait l’objet de tests internes chez Microsoft depuis un certain temps.