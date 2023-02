Voici de nouveaux aperçus du OnePlus 11 Concept

Cela rappelle les lumières LED blanches sous le verre du Nothing Phone (1) , mais celui-ci est de couleur bleue. Il n’est pas clair si cela se synchronisera avec le logiciel du smartphone pour les appels et les notifications, comme pour le Phone (1).

Les images de teasing suggèrent que les canalisations seront visibles par les utilisateurs et qu’il serpentera tout autour du couvercle arrière et autour du boîtier de la caméra arrière.

La société affirme que les images mettent en évidence les canalisations bleues glacées qui traversent tout le dos du téléphone, comme des vaisseaux sanguins. La société précise que les canalisations sont logées à l’intérieur d’un design unibody en verre inspiré par le calme et la puissance d’un lac glaciaire. En parlant du système de caméra, un bloc de caméra circulaire est visible et nous pouvons distinguer ce qui semble être un objectif périscope aussi. Ce serait un départ majeur pour OnePlus, car la société n’a pas offert une caméra périscope sur un smartphone auparavant.