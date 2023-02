Le smartphone pliable de OnePlus ne serait pas un OPPO Find N2 rebrandé

by

La concurrence dans l’industrie des smartphones ne cesse de s’intensifier, et les fabricants cherchent constamment des moyens de se démarquer. En dehors de nos smartphones assez « traditionnels », il semble que le marché des smartphones pliables devienne également saturé, et avec le temps, d’autres fabricants devraient les rejoindre.

OnePlus a récemment lancé sa première tablette appelée OnePlus Pad, mais il semble que l’entreprise ne s’arrête pas là. Des rapports suggèrent que OnePlus travaille maintenant sur son premier smartphone pliable, qui devrait être lancé un peu plus tard dans l’année, et nous avons maintenant des informations à son sujet.

OnePlus a utilisé le lancement mondial du OnePlus 11 pour teaser l’arrivée d’un smartphone pliable au troisième trimestre. Maintenant, une source bien connue a divulgué quelques détails concernant le prochain appareil.

L’informateur Digital Chat Station a affirmé sur Weibo que le premier smartphone OnePlus pliable arrivera effectivement au troisième trimestre 2023. En d’autres termes, vous devrez peut-être attendre jusqu’en juillet au plus tôt pour acheter le nouvel appareil.

Cependant, la fuite a également affirmé qu’une version prototype de l’appareil dispose d’un grand écran avec une résolution d’affichage 2K. Cela suggère que nous sommes bien en présence d’un concurrent au Galaxy Z pliable.

La revendication de la résolution 2K indique également que le futur smartphone pliable de OnePlus n’est pas nécessairement un OPPO Find N2 rebaptisé. Le smartphone pliable de OPPO est équipé d’un écran pliable de 1 792 x 1 920 pixels, ce qui correspond davantage à une résolution full HD+ qu’à un écran 2K.

Suivre les traces de OPPO

OnePlus est une sous-marque de OPPO, et bien que les marques fonctionnent indépendamment en surface, elles partagent de nombreuses ressources matérielles et logicielles. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles OnePlus pourrait suivre les traces de OPPO et lancer un smartphone pliable.

Encore une fois, il est possible que ce smartphone pliable partage encore beaucoup d’ADN avec le smartphone pliable de OPPO dans d’autres domaines s’il a effectivement un écran de plus haute résolution. Quoi qu’il en soit, nous devrons probablement attendre un certain temps à attendre jusqu’à ce que nous obtenions le premier aperçu officiel du nouvel appareil.

Comme la demande de smartphones pliables continue de croître, il sera intéressant de voir comment l’offre de OnePlus se compare aux autres appareils sur le marché.