Google Meet lance des arrière-plans virtuels à 360 degrés pour les appels vidéo

Pour ceux qui ont une chambre en désordre ou qui souhaitent simplement conserver un élément d’intimité pendant les chats vidéo, divers outils de vidéoconférence proposent depuis longtemps des moyens de remplacer le fond réel par un fond virtuel. Aujourd’hui, Google Meet va plus loin.

Google Meet lance de nouveaux arrière-plans virtuels à 360 degrés pour les appels vidéo sur mobile. Google a annoncé cette nouvelle fonctionnalité le mois dernier, mais elle est désormais disponible sur iOS et Android et utilise le gyroscope de votre appareil pour se déplacer avec vous.

Comme vous pouvez le voir dans le GIF intégré ci-dessous, l’arrière-plan à 360 degrés change en fonction de la position de votre téléphone ou de votre tablette. Ainsi, si vous déplacez votre téléphone vers la gauche ou la droite, votre arrière-plan s’ajustera pour montrer un paysage différent.

Google indique que les utilisateurs peuvent appliquer « plusieurs » nouveaux arrière-plans à 360 degrés pendant les appels vidéo, dont un qui montre une plage et un autre avec un temple. C’est vraiment utile pour ceux qui se retrouvent souvent à rejoindre des réunions ou des appels vidéo en déplacement.

Cependant, bien que la fonctionnalité soit plutôt cool, nul doute que ces arrière-plans seront distrayants si vous êtes en appel avec quelqu’un qui bouge constamment son téléphone.

Dans un premier temps, Google Meet proposera quelques arrière-plans virtuels tels qu’une plage et un temple, mais il semble que les développeurs ajouteront bientôt d’autres options. Il sera intéressant de voir si les utilisateurs préfèrent utiliser des arrière-plans virtuels à 360 degrés plutôt que la collection existante d’options d’arrière-plan de Meet qui comprend des fonds d’écran, des effets bleus, des filtres de visage et des filtres.

Déjà disponible

Les arrière-plans vidéo à 360 degrés de Google Meet sont disponibles dès maintenant sur les appareils Android et iOS pour tous les utilisateurs de Google Workspace ainsi que pour ceux qui possèdent un compte Google personnel.

Alors que de nombreuses personnes se sont tournées vers le télétravail au début de la pandémie en 2020, c’est l’application rivale Zoom qui est devenue l’outil de référence pour ceux qui souhaitaient passer des appels vidéo pour le travail. Le changement soudain de style de travail et le succès massif de Zoom ont incité Google et d’autres entreprises à réorganiser leurs propres outils de vidéoconférence pour les rendre plus utiles dans les contextes professionnels et personnels.