L’Explorateur de fichiers de Windows 11 pourrait se vanter d’une galerie de photos intégrée

Windows 11 pourrait avoir une galerie de photos intégrée à l’Explorateur de fichiers, ou du moins cette fonctionnalité est en test actuellement, bien que cachée dans la dernière version preview de l’OS.

Albacore, une fuite bien connue sur le sujet de Windows, a signalé la nouvelle galerie dans la build 25 300. Bien que, comme mentionnée, elle soit cachée, et que vous deviez plonger dans le Registre et faire quelques ajustements, plus utiliser ViVeTool (un outil de configuration de Windows) pour l’activer.

Hidden within build 25300 is something Longhorn’s shell designers wished to one day see in production — a XAML based photo gallery right inside File Explorer. Not as flashy as Phodeo, but I’d say it still counts. Has a timeline scrollbar & configurable photo source list. pic.twitter.com/Nbdqjm65pa — Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023

Alors que vous pouvez voir vos photos à l’intérieur de vos dossiers dans l’Explorateur de fichiers actuel (au moins sous forme d’icônes, en fonction des options d’affichage de votre dossier), c’est différent — il s’agit d’une galerie complète pour parcourir vos images d’une manière bien meilleure que la simple visualisation de petites vignettes.

La galerie offre des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de faire défiler vos photos avec une timeline. Par défaut, elle affiche les images de votre dossier Images, mais vous pouvez la personnaliser et ajouter d’autres dossiers contenant des photos si nécessaire.

Encore un travail en cours

En effet, elle fonctionne avec le nouvel explorateur de fichiers basé sur le SDK Windows App, qui est lui-même instable — ceux qui l’activent doivent donc s’attendre à des plantages, etc. Albacore souligne que les performances globales sont lentes, nous rappelant que cette fonctionnalité est cachée pour une raison — elle n’est pas encore terminée.

En outre, la nouvelle galerie de photos dispose d’une fonction de recherche intégrée, mais il n’y a pas de recherche basée sur les images, bien que cela puisse être envisagé à l’avenir. Lorsque cette galerie de photos intégrée à l’Explorateur de fichiers arrivera, elle pourrait être considérablement plus étoffée et offrir de nombreux avantages et capacités pour mieux rechercher et organiser vos photos. Peut-être que certaines astuces d’IA pourraient entrer en jeu ici, étant donné que ce domaine de développement est une priorité majeure pour Microsoft en ce moment (et pour tous les autres d’ailleurs).