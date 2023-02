Voici toutes les fonctionnalités de iOS 16.4

Apple vient de publier la version bêta d’iOS 16.4 pour les développeurs et tous ceux qui souhaitent avoir un aperçu précoce du nouveau logiciel. Il s’agit de la première version bêta d’iOS 16.4, qui fait suite aux nombreuses versions d’iOS 16.3.

Les premiers éléments mis en avant pour iOS 16.4 sont les nouveaux emojis Unicode 15. Ce sont les premiers nouveaux emojis depuis plus d’un an. Parmi ces nouveaux emojis, on trouve un visage qui tremble, un cœur rose, un cœur bleu clair, une oie, un âne, une aile d’ange, une méduse, une cosse de pois, un gingembre, un éventail pliable, des maracas, une flûte, etc. Ces nouveaux ajouts d’emojis ont été initialement proposés en juillet 2022, et ils ont été ajoutés à la norme Unicode en septembre 2022. Il a fallu quelques mois pour qu’ils soient ajoutés à iOS, car les designers d’Apple devaient créer les icônes avec les informations fournies par le Consortium Unicode.

Une autre grande fonctionnalité d’iOS 16.4 est le nouveau support des notifications push Web. Cette fonctionnalité avait été promise en juin 2022 lors de la WWDC. Grâce à cette fonctionnalité, si vous enregistrez un site Web en tant qu’application Web sur votre écran d’accueil, vous pouvez recevoir des notifications push pour cette application Web via l’API Push, l’API Notifications et les Service Workers. Ces applications Web doivent d’abord obtenir l’autorisation de l’utilisateur avant de pouvoir envoyer des notifications push. Ces notifications s’apparentent à d’autres applications et s’affichent sur l’écran de verrouillage, dans le centre de notifications et même sur une Apple Watch couplée.

En ce qui concerne les pages Web, les navigateurs Web tiers peuvent également ajouter des applications Web à l’écran d’accueil d’iOS.

La version bêta permet également aux développeurs d’accéder aux versions bêta directement à partir de l’application Paramètres, depuis les Paramètres de mise à jour logicielle. Pour les utilisateurs de la version bêta pour développeurs, il ne sera plus nécessaire d’installer un profil à partir du Centre des développeurs, ce qui facilitera l’accès aux versions bêta les plus récentes. La même chose s’applique également à ceux qui sont sur la bêta publique.

Des améliorations pour les podcasts

Une autre information intéressante concernant iOS 16.4 est l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans l’application Podcasts. Il y aura un nouveau menu Canaux dans Podcasts, donnant aux utilisateurs une liste complète des chaînes de podcasts en un seul endroit sur l’iPhone, ainsi que sur l’iPad et le Mac. La prochaine nouveauté est un changement dans la file d’attente Suivant, puisqu’elle comprendra désormais les épisodes que les utilisateurs ont enregistrés dans la bibliothèque, ainsi que les épisodes qu’ils lisent à partir d’émissions qu’ils ne suivent pas encore. D’autres outils seront ajoutés ultérieurement, donnant aux auditeurs plus de contrôle, notamment en touchant et en maintenant les illustrations des émissions pour les retirer de la file d’attente si nécessaire. Des améliorations pour CarPlay sont également incluses dans cette mise à jour, permettant d’accéder aux files d’attente Suivant et Récemment ajouté à partir de la section Écouter maintenant dans CarPlay.

Pour tous ceux qui utilisent l’Apple Pencil sur les appareils compatibles, le survol prend désormais en charge l’inclinaison (altitude) et l’orientation (azimut).

Une mise à jour pour les accessoires Matter est également incluse dans la version bêta, ce qui permettra un « support de mise à jour logicielle manuelle et automatique » pour les accessoires Matter. La fonctionnalité pourrait potentiellement permettre aux accessoires de se mettre à jour directement depuis l’application Maison, ce qui devrait être plus facile à tester.