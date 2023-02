Apple pourrait réaliser les rêves d’un retour du MacBook 12 pouces

by

Le MacBook 12 pouces d’Apple était un ordinateur portable très avancé, mais dont les compromis fatals ont finalement conduit à son abandon. Pourtant, des rumeurs indiquent qu’Apple envisage de ressusciter le petit MacBook de 12 pouces, et une source coréenne semble le confirmer — mais des questions se posent quant à la fiabilité du rapport.

L’affirmation a été faite sur le site coréen Naver, un compte dont les antécédents en matière de rumeurs sur Apple sont quelque peu mitigés. Selon la publication de Naver, Apple prépare des pièces d’ordinateur portable et des « activités majeures » relatives au MacBook de 12 pouces.

Bien qu’une fenêtre de lancement du produit n’ait pas encore été confirmée, la source affirme que d’ici le second semestre 2023, Apple devrait avoir décidé si elle va aller de l’avant avec la production de masse. Pour l’instant, les choses en sont au « niveau de la préparation » de l’appareil.

Les rumeurs d’un retour du MacBook de 12 pouces ont reçu un accueil mitigé de la part des experts du secteur. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré en juin 2022 qu’il n’avait entendu parler d’aucun projet de MacBook de 12 pouces par ses sources, tandis que le gourou de l’industrie des écrans Ross Young est également sceptique, affirmant qu’Apple se concentre plutôt sur les ordinateurs portables de 13 pouces et plus.

Cependant, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a déclaré qu’un MacBook 12 pouces était en préparation. Plus récemment, il a affirmé que l’appareil n’était « plus sur la feuille de route à court terme d’Apple », bien qu’il n’ait pas dit carrément que la société avait abandonné ses plans pour cet appareil. Ce scepticisme de l’industrie signifie que nous devrions probablement traiter les affirmations avec un certain degré de méfiance, nonobstant le fait que l’auteur n’a pas beaucoup d’antécédents en matière de fuites précises sur Apple.

Une rumeur

L’une des raisons pour lesquelles le MacBook 12 pouces a initialement échoué était qu’il était sévèrement sous-puissant, car son châssis super-mince ne pouvait supporter qu’un processeur mobile d’Intel. Cependant, l’essor de puces Apple Silicon a permis au géant américain de disposer de puces beaucoup plus efficaces. De nos jours, le Apple Silicon signifie qu’un nouveau MacBook de 12 pouces pourrait avoir un sens.

Mais personne ne sait si Apple ira de l’avant et le relancera. Néanmoins, espérons qu’Apple voit le potentiel d’un ordinateur portable hautement portable équipé de la puce M2 et au-delà, car ce serait formidable pour ceux d’entre nous qui ne sont pas adeptes des appareils volumineux et encombrants d’avoir également des options.