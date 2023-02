Le design des OnePlus Nord Buds 2 est révélé grâce à un listing de la FCC

En août dernier, OnePlus a lancé les OnePlus Nord Buds, qui, pour le prix modeste de seulement 50 euros, ont offert beaucoup en retour et sont restés l’un des meilleurs écouteurs abordables sans fil. Il est toutefois possible que nous voyions la prochaine itération de ces superbes écouteurs abordables plus tôt en 2023, car les OnePlus Nord Buds 2 ont déjà passé les certifications habituelles, la dernière en date étant celle de la FCC.

Grâce au listing de la FCC, nous pouvons voir le design des Nord Buds 2, qui ne semble pas être trop différent par rapport aux prédécesseurs. Nous découvrons également que le boîtier est livré avec une batterie de 480 mAh, tandis que chacun des écouteurs a une batterie de 41 mAh à l’intérieur.

Selon le fabricant, avec l’étui, ces écouteurs devraient offrir à l’utilisateur un total de 36 heures de lecture sans annulation active du bruit (ANC), et 27 heures avec l’ANC activé, comme le rapporte MySmartPrice.

Bien sûr, une paire d’écouteurs serait inutile si elle n’offrait pas au moins une qualité audio décente, et si les OnePlus Nord Buds 2 et leurs pilotes audio dynamiques de 12,4 mm ressemblent à la première génération, alors vous devriez vous attendre à cela. Maintenant, ils ne vont probablement pas vous époustoufler par tout effort d’imagination, mais pour cette gamme de prix, ils devraient être l’une des meilleures options du marché.

Parmi les autres particularités et caractéristiques des prochains écouteurs abordables de OnePlus, citons un indice IP55 pour une résistance minimale à la poussière et à l’eau (n’allez donc pas nager avec ces appareils), ainsi que des microphones doubles et une IA dédiée pour la réduction du bruit de fond pendant les appels. Et, naturellement, les utilisateurs auront également le contrôle de ce qu’ils écoutent depuis les tiges tactiles, qu’ils peuvent également utiliser pour accepter ou rejeter les appels entrants.

Gardez à l’esprit qu’une liste de la FCC, même si elle peut parfois signifier qu’une date de sortie officielle est proche, ne sert pas toujours de signe précis de cela, donc nous pourrions finir par voir les OnePlus Nord Buds 2 plus tard dans l’année.