Voici les écouteurs OnePlus Nord Buds avec la suppression du bruit par l’IA

Après plusieurs rumeurs, OnePlus a finalement élargi sa gamme Nord en présentant son premier produit audio sous la forme des OnePlus Nord Buds en Inde. Ces écouteurs véritablement sans fil viennent s’ajouter au OnePlus 10R et au OnePlus Nord CE 2 Lite 5 G.

Les OnePlus Nord Buds ont un design intra-auriculaire avec de petites tiges en forme de pilules et un boîtier de recharge sans fil de forme ovale qui équipe les deux écouteurs. Les premiers écouteurs Nord prennent en charge la fonction d’annulation du bruit par l’IA, qui garantit des appels clairs et sans perturbation. Elle se compose de 4 micros.

Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs en titane de 12,4 mm destinés à fournir des « basses profondes », qui sont combinées au logiciel Dirac Audio Tuner intégré. Les OnePlus Nord Buds prennent en charge la technologie Dolby Atmos. Quant à l’autonomie de la batterie, elle est annoncée pour durer jusqu’à 30 heures avec l’étui et 7 heures sans étui sur une seule charge. Il y a également un support pour la charge rapide par le port USB Type-C, qui fournit jusqu’à 5 heures de lecture en seulement 5 minutes.

Il est également doté d’une résistance à l’eau et à la sueur IP55, de sorte qu’écouter de la musique tout en faisant de l’exercice n’est pas un problème. Vous bénéficiez de fonctionnalités telles que la patence basse de 95 ms, le OnePlus Fast Paring et la version 5.2 du Bluetooth. De plus, les écouteurs prennent en charge l’égaliseur Sound Master et l’application HeyMelody.

Les OnePlus Nord Buds sont vendus au prix de 2 799 roupies (35 euros). Les écouteurs seront disponibles à partir du 10 mars. Les Nord Buds sont disponibles dans les coloris Black Slate et White Marble.