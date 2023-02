Les applications de photographie d’IA continuent de perdre en popularité face à l’émergence de ChatGPT

by

by

Lorsque ChatGPT est sorti, de nombreuses entreprises ont voulu rivaliser avec ses fonctionnalités. C’est pourquoi Google et Microsoft ont publié leurs propres applications d’IA qui peuvent rivaliser avec ce controversé logiciel. La popularité des applications d’IA ne signifie pas que toutes les applications dotées d’IA recevront le même traitement que ChatGPT. Malheureusement, l’utilisation des applications photo serait en baisse.

Alors que ChatGPT gagne en popularité, Lensa AI et d’autres applis photo enregistrent une baisse des téléchargements et des dépenses des consommateurs. Dans un rapport publié par TechCrunch, certaines des applications de photographie intelligente les plus utilisées l’année dernière perdent peu à peu de leur popularité.

Des applications comme Lensa AI, Meitu, New Profile Pic Avatar Maker, Voila AI Artist, Facetune, Prequel, Gradient, Dawn AI, Wonder, Voi, FacePlay, Aiby, FaceApp, Pixelup, Remini et Fotor ont affiché des records de téléchargement impressionnants en décembre 2022. Apptopia a déclaré que ces apps ont réussi à gagner 1,8 million de dollars par jour grâce aux achats in-app des utilisateurs. Les dépenses des consommateurs sur ces apps étaient élevées à cette époque.

En outre, la société d’analyse a partagé que pendant la période de leur célébrité, les apps susmentionnées ont atteint plus de 4 millions de téléchargements quotidiens sur plusieurs plateformes. Bien qu’elles semblent afficher de bonnes performances au cours dudit mois, le revenu le plus faible qu’elles ont atteint était de 0,37 million de dollars, le 11 novembre 2022.

Pendant ce temps, Apptopia a vu qu’après une semaine, les applications ont affiché 0,84 million de téléchargements quotidiens, le plus bas jusqu’à présent. Le jour de la Saint-Valentin, les applications de photos d’IA ont enregistré environ 952 000 téléchargements combinés. Les dépenses de consommation des utilisateurs semblent plonger après avoir atteint environ 507 000 dollars.

« Une autre mode vient et disparaît »

Selon Adam Blacker d’Apptopia, la tendance à la baisse des applications photo pourrait signifier « qu’une autre mode vient et disparaît ». Cela suggère qu’il pourrait y avoir un sujet plus retentissant dont les gens veulent parler en ce moment.

Il se peut qu’il ait été dérivé de plusieurs facteurs, dont la perception qu’en ont les utilisateurs. Ainsi, avant même qu’ils ne soient connus du public, certains utilisateurs avaient déjà une mauvaise opinion d’eux. Le problème le plus courant auquel ils sont confrontés comprend le sexisme généralisé que ces applis de photo IA ne semblent pas pouvoir contrôler. Apparemment, cela pourrait avoir poussé moins de personnes à les utiliser plus souvent.