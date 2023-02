Les employés de Google sont apparemment très mécontents de Bard et de Sundar Pichai

Lundi dernier, Google a lancé son premier chatbot basé sur l’IA, connu sous le nom de Google Bard. Cette annonce est intervenue quelques semaines seulement après que des rapports aient fait état de fortes turbulences au sein de Google, notamment la convocation par le PDG Sundar Pichai de réunions de « code rouge ». L’entreprise vient également de procéder à une série de licenciements massifs.

Un rapport de CNBC suggère que les employés de Google — affectueusement appelés « Googlers » — ne sont pas satisfaits du moment choisi pour le lancement de Bard. Un tableau de messages internes utilisé par les Googlers serait rempli de mèmes critiquant Google, Pichai, le lancement de Bard, les licenciements, etc.

« Cher Sundar, le lancement de Bard et les licenciements ont été précipités, bâclés et myopes », peut-on lire dans un mème qui inclurait une photo de Pichai. « S’il te plaît, reviens à une vision à long terme ».

Cependant, les employés ne sont pas les seuls à être contrariés par les licenciements. Si Bard est une étape importante pour Google et pourrait représenter l’avenir de son activité de recherche, les employés ne pensent pas qu’il soit prêt pour le primetime. Peu après son lancement, il est apparu que la réponse de Bard à une question posée dans le cadre de l’exemple de technologie de Google comportait des informations factuellement inexactes. Peu après, l’action de Google a chuté de plus de 8 % et est actuellement en baisse de 9 %.

« Le fait que Bard se soit précipité sur le marché dans la panique a validé la peur du marché à notre égard », pouvait-on lire dans un mème. Le texte apparaissait au-dessus d’une photo d’un oiseau faisant la grimace.

La peur ?

La précipitation de Google à mettre Bard sur le marché est due à des menaces de toutes parts. ChatGPT compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs, ce qui en fait l’un des services dont la croissance est la plus rapide. Pendant ce temps, Microsoft incorpore des programmes analogues à ChatGPT dans son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge, et promet également l’arrivée de l’IA dans sa suite d’applications Office. Google est coincé dans un coin, et Pichai sait qu’il doit sortir quelque chose maintenant et endiguer la marée.

Si l’on combine les licenciements, l’annonce inexacte de Google Bard et la concurrence, Google est dans une situation difficile. Mais, il semble que les Googlers ne soient pas satisfaits des décisions prises par la société en réponse à ces problèmes.

Ce sentiment est résumé par un mème Googler présumé : une image d’une benne à ordures en feu avec le logo « G » de Google. Le texte disait : « Comment tout se sent depuis l’année dernière ».