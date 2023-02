Apple travaille toujours sur un service d'abonnement pour iPhone qui devrait arriver...

Ce n’est pas un secret que les prix des smartphones — et en particulier ceux des flagships — ont augmenté de façon spectaculaire au cours des deux dernières années. Aujourd’hui, il n’est pas rare de payer plus de 1 000 euros pour un appareil, surtout si vous êtes un utilisateur Apple.

C’est peut-être la raison pour laquelle la société de Cupertino aurait travaillé sur un service d’abonnement à l’iPhone qui permettrait aux consommateurs de s’offrir plus facilement les derniers et meilleurs appareils qu’Apple a à offrir. Et bien que les progrès dans ce domaine aient été relativement lents, la société continue de travailler.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, le programme « devrait quand même arriver un jour ». C’est ce que l’éminent analyste d’Apple a déclaré dans la dernière édition de sa newsletter PowerOn. Gurman réaffirme que le service d’abonnement à l’iPhone était censé faire ses débuts en 2022 en 2023.

En fait, selon lui, l’objectif d’Apple était que le dispositif soit lancé en même temps que la gamme d’iPhone 14 en septembre dernier. Les retards sont liés au fait qu’Apple essaie toujours de surmonter un certain nombre d’obstacles qui l’empêchent de devenir un véritable géant de la FinTech. Le journaliste note également que les obstacles auxquels le géant de la technologie est actuellement confronté incluent le « système financier de nouvelle génération » qui rendrait le service possible. Outre les obstacles liés à la technologie financière, certains problèmes d’ingénierie sont en passe d’être résolus.

Il convient de noter que, si les iPhone d’Apple sont aujourd’hui onéreux, ils sont appelés à le devenir encore plus. L’année dernière, de nombreuses rumeurs indiquaient que la société de Cupertino allait introduire une hausse des prix avec la gamme d’iPhone 14, et plus précisément avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Un programme utile pour le futur iPhone 15 Ultra

En outre, les modèles haut de gamme les plus onéreux sont ceux qui font l’objet d’une plus grande demande, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, moins haut de gamme, enregistrant des résultats nettement moins bons en termes de ventes. Apple a reconnu cette préférence pour les appareils haut de gamme et pourrait éventuellement y remédier avec un iPhone 15 Ultra.

Le prix de ce dernier dépassera facilement la barre des 1 200 euros. Mais, qui sait combien Apple vous fera payer par mois. Tant que les utilisateurs voudront des appareils onéreux, Apple les leur fournira.