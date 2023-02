Bard, le chatbot IA de Google, commet une erreur factuelle lors de sa première démonstration

Si vous suivez le monde de l’intelligence artificielle (IA), vous vivez une époque excitante. ChatGPT envahit le monde, Microsoft ajoute sa technologie à Bing, et Google travaille sur sa propre IA appelée Bard. Sauf que Bard n’est peut-être pas tout à fait prêt pour le prime time — et Google vient de le prouver lors de sa propre démonstration technologique. Oups.

En début de semaine, Microsoft a organisé un événement surprise sur l’IA au cours duquel il a fait une démonstration en direct de son moteur de recherche Bing alimenté par l’IA. Pour ne pas être en reste, Google a publié sur Twitter une démonstration de son propre chatbot d’IA. Cependant, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu.

Ce n’est un secret pour personne que la popularité écrasante de ChatGPT inquiète Google. Pour lutter contre cette menace, Google a dévoilé son propre chatbot IA, Bard. Cet outil peut produire des réponses intelligentes à des requêtes en langage naturel en utilisant des informations extraites d’Internet.

Un jour après la démonstration en direct de Bing alimenté par l’IA de Microsoft, Google a publié sur Twitter un GIF montrant son nouvel outil d’IA en action. Le GIF montre Bard répondant à la question « Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb dont je peux parler à mon enfant de 9 ans ? ». Bard fournit ensuite une liste à puces de réponses.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

Dans le dernier point, il est dit que « le JWST a pris les toutes premières photos d’une planète en dehors de notre propre système solaire ». Sur Twitter, les astronomes ont rapidement fait remarquer que cette information était fausse. L’astrophysicien Grant Tremblay a ensuite cité la publication en expliquant que la première image d’une planète en dehors de notre système solaire a été prise en 2004 — c’est-à-dire avant la création du télescope spatial James Webb.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I’m sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take “the very first image of a planet outside our solar system”.

the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h

— Grant Tremblay (@astrogrant) February 7, 2023