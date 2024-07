Galaxy Watch 7 et Ultra : Un capteur BioActive pour des mesures de santé précises

Samsung vient d’annoncer l’introduction d’un nouveau capteur BioActive pour ses prochaines montres connectées Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch 7, avant leur événement Unpacked du 10 juillet.

Ce capteur vise à améliorer les fonctionnalités de bien-être « prédictives » et « préventives », fournissant des mesures de santé plus précises que celles de la Galaxy Watch 6. Le nouveau capteur BioActive se concentre sur trois améliorations clés :

Photodiodes améliorées : Augmenter la performance des photodiodes réceptrices de lumière. Couleurs LED additionnelles : Intégration de LEDs bleues, jaunes, violettes et ultraviolettes, ainsi que de plus de LEDs vertes, rouges et infrarouges. Disposition optimale des LEDs : Placement optimal de ces LEDs à travers le capteur pour une meilleure précision.

Samsung a doublé la performance de chaque photodiode, réduisant leur nombre nécessaire de huit à quatre. Cette refonte permet l’intégration d’un plus grand nombre et d’une plus grande variété de LEDs, assurant un placement optimal et améliorant les capacités de surveillance de la santé.

Amélioration des mesures de santé de la nouvelle Galaxy Watch 7

Le nouveau design du capteur permet une mesure plus précise des métriques de santé telles que :

La fréquence cardiaque

La qualité du sommeil

La pression artérielle

Les niveaux d’oxygène dans le sang

Les niveaux de stress

La mesure de la fréquence cardiaque pendant les entraînements intensifs est 30 % plus précise par rapport au modèle précédent.

Nouvelles fonctionnalités de bien-être

La diversité des couleurs des LEDs et les nouvelles photodiodes permettent au capteur de débloquer de nouvelles possibilités en matière de surveillance de la santé. Une des nouvelles fonctionnalités est l’indice avancé des produits de glycation avancée (AGEs), qui est un indicateur de la santé métabolique et du vieillissement biologique. Cet indice fournit un instantané de l’âge biologique, aidant les utilisateurs à prendre des décisions informées concernant leur bien-être.

Samsung a posté l’annonce suivante :