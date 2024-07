Accueil » Galaxy Z Fold 6 Slim : Un modèle plus fin et plus grand en préparation

Le Samsung Galaxy Z Fold 6, très attendu, doit être dévoilé ce mercredi, mais des rumeurs circulent également sur une version « Slim », alias Galaxy Z Fold 6 Slim, qui arriverait plus tard. Grâce à un rapport de The Elec relayé par Android Authority, nous avons maintenant plus d’informations sur ce modèle mystère.

Selon le rapport, le calendrier de production de ce modèle mince a été finalisé, et le Galaxy Z Fold 6 Slim devrait apparaître au quatrième trimestre de l’année, soit à partir d’octobre.

Ce modèle « Slim » est annoncé comme étant plus mince que les précédentes versions, d’où son surnom. Il serait équipé d’un écran principal de 8 pouces et d’un écran de couverture de 6,5 pouces. En revanche, le support du S Pen serait abandonné, contribuant ainsi à la réduction de l’épaisseur.

Le Galaxy Z Fold 6 devrait quant à lui conserver les dimensions des écrans du Galaxy Z Fold 5, à savoir un écran principal de 7,6 pouces et un écran extérieur de 6,2 pouces..

Disponibilité limitée du Galaxy Z Fold 6 Slim ?

Bien que la Galaxy Z Fold 6 Slim semble bien en route, sa disponibilité pourrait être restreinte. The Elec indique que seulement 400 000 à 500 000 unités seront disponibles dans certains marchés sélectionnés, la Chine étant le seul pays spécifiquement mentionné.

D’autres modèles pliables sur le marché, tels que le Honor Magic V2, possèdent des écrans principaux proches de 8 pouces. Ce mouvement pourrait donc être vu comme une tentative de Samsung d’atteindre la parité avec ces appareils. Un pliable de cette taille serait en développement depuis un certain temps.

The Elec mentionne également que certains composants du modèle Slim seraient de spécifications plus élevées par rapport au Galaxy Z Fold 6 standard, sans préciser lesquels. Il est possible que ce dispositif soit en fait ce qui était auparavant appelé le Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Nous devrions en savoir plus sur ce que cet appareil a à offrir plus tard dans l’année, mais d’abord, il y a le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, prévu pour ce mercredi 10 juillet, avec de nombreux autres gadgets.