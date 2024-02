Gemini prend la relève de Bard : Google lance le puissant modèle Ultra 1.0

Conformément aux rumeurs précédentes, Google a finalement rebaptisé Bard en Gemini. Après que Bard a eu accès au modèle Gemini Pro en décembre de l’année dernière, la discussion était mûre pour un éventuel changement de marque en temps voulu.

En outre, Google a également dévoilé son modèle Ultra 1.0, le plus performant, auquel les utilisateurs peuvent désormais accéder à partir d’un abonnement de type ChatGPT Plus appelé Gemini Advanced (qui devait auparavant s’appeler Bard Advanced).

Voyons donc tout ce qu’il y a de nouveau dans Gemini !

B̶a̶r̶d̶ 👉✨Gemini ✨

(Re) découvrez Gemini pour booster vos idées, écrire, apprendre, planifier et plus encore ! pic.twitter.com/mspwfnPCYE — Google FR (@GoogleFR) February 8, 2024

Google Bard devient Gemini

Google précise que tous les outils et fonctionnalités de Bard sont toujours disponibles dans Gemini. En fait, Google a amélioré l’interface utilisateur en réduisant les distractions visuelles, en améliorant la lisibilité et en facilitant la navigation. L’entreprise explique que ce changement de marque reflète l’engagement de Google à donner accès à la famille des meilleurs modèles d’intelligence artificielle. Vous pouvez toujours ouvrir bard.google.com, qui redirige désormais vers Google Gemini, ou naviguer directement vers le nouveau domaine gemini.google.com.

Et oui, l’utilisation de Gemini est toujours gratuite et l’entreprise a ouvert l’accès à Gemini (anciennement Bard) aux utilisateurs canadiens, en anglais et en français.

Par ailleurs, Google n’a toujours pas ajouté la fonctionnalité multimodale de vision à la version standard de Gemini, même après le changement de marque, ce qui est quelque peu décevant. Mais vous pouvez accéder au modèle multimodal Gemini Pro depuis l’API Gemini, ou comme mentionné ci-dessus, obtenir le nouvel abonnement Gemini Advanced.

Accéder à Gemini Ultra 1.0 sur Gemini Advanced

Après avoir annoncé le modèle d’IA Ultra en décembre 2023, Google permet enfin aux utilisateurs d’accéder à ce modèle d’IA prometteur via Gemini Advanced. Cependant, pour accéder au modèle Gemini Ultra 1.0, vous devrez passer à l’abonnement payant Gemini Advanced, qui coûte 19,99 euros par mois, mais Google offre deux mois d’essai gratuit, ce qui est appréciable.

L’offre Gemini Advanced est associée à un nouvel abonnement Google One AI Premium et offre également 2 To de stockage. Les abonnés bénéficieront également d’un accès instantané à d’autres avantages One, et Gemini sera bientôt disponible dans Gmail, Docs et d’autres applications Google.

Actuellement, Google indique que Gemini Advanced avec Ultra 1.0 ainsi que Gemini pour Gmail, Docs et d’autres services (disponible prochainement) sont disponibles uniquement en anglais et réservés aux plus de 18 ans.

Gemini Ultra devrait être beaucoup plus performant dans les tâches très complexes telles que le raisonnement logique, le codage, la compréhension et l’exécution d’instructions nuancées, etc. Dans de nombreux tests de référence en matière d’IA, Gemini Ultra a battu le modèle GPT-4 d’OpenAI et est considéré comme un concurrent très proche.

Jusqu’à présent, Gemini Ultra ne prend en charge que l’analyse d’images via son modèle texte et vision, mais Google indique que des capacités multimodales étendues et de meilleures fonctions de codage seront intégrées à Gemini Advanced dans quelques mois. De plus, vous pourrez bientôt télécharger des fichiers et des documents sur Gemini Advanced et demander à Gemini Ultra de les analyser.

Installez l’application Gemini sur votre téléphone Android

Outre le changement de marque et le lancement de Gemini Ultra, Google a également profité de l’occasion pour dévoiler l’application Gemini pour les smartphones Android. Vous pouvez installer l’application Gemini aux États-Unis. Nous pouvons nous attendre à ce que l’application Android soit déployée dans le monde entier.

Pour l’instant, l’application Gemini n’est disponible qu’en anglais, mais le japonais et le coréen seront bientôt pris en charge. Quant aux utilisateurs d’iPhone, ils pourront accéder à Gemini via son propre onglet dans l’application Google. Veillez donc à mettre à jour l’application Google avec la dernière version. De plus, sur Android, vous pouvez même définir Gemini comme votre assistant par défaut à la place de Google Assistant.

Que pensez-vous du changement de marque de Gemini ? Allez-vous passer de ChatGPT Plus à Gemini Advanced ?