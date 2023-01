Microsoft pourrait intégrer ChatGPT dans Outlook, Word et PowerPoint

Microsoft teste actuellement le langage d’IA ChatGPT, développé par la marque technologique OpenAI, afin de l’utiliser dans sa suite de produits Office, notamment Word, Outlook et PowerPoint.

Les produits technologiques intuitifs d’OpenAI, notamment ChatGPT et Dall-E 2, sont devenus des sensations sur Internet en raison de leurs prouesses en matière de génération de textes et d’images. Nombreux sont ceux qui ont spéculé sur la façon dont ChatGPT peut être utilisé de manière pratique et morale. Cependant, Microsoft cherche à utiliser ses modèles d’IA d’une manière plus fonctionnelle. Selon The Information, la société a déjà mis en œuvre une version du modèle de générateur de texte OpenAI GPT en tant que mise à jour de sa fonction de complétion automatique.

Microsoft a également testé les fonctions du modèle AI GPT sur PowerPoint et Outlook. Il s’agit notamment de fonctions permettant aux utilisateurs de trouver les résultats d’une recherche Outlook à l’aide de commandes vocales pilotées par l’IA au lieu de mots clés dans une boîte aux lettres électronique. Outlook et Word sont également dotés de modèles d’IA qui utilisent des réponses suggérées aux e-mails ou des modifications de documents recommandées pour affiner les compétences rédactionnelles. On ne sait pas encore si cette utilisation sera finalement intégrée aux versions grand public de Microsoft Office ou si la marque ne fait que jouer avec le potentiel du modèle TPG.

Toujours est-il que cette utilisation pratique de la technologie GPT intervient après que Microsoft a investi un milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et « a acquis une licence exclusive de la technologie sous-jacente derrière GPT-3 en 2020 », ajoute la publication.

En plus de sa suite Office, Microsoft pourrait chercher à mettre en œuvre le modèle d’IA GPT dans son moteur de recherche Bing dans le but de concurrencer Google. Ce pourrait être le produit le plus susceptible de sortir, avec une disponibilité spéculée pour mars.

Cependant, la technologie d’OpenAI, bien que remarquable, présente une foule d’écueils, dont certains liés à l’exactitude des informations et à la confidentialité. Le chatbot AI freemium ChatGPT de la marque est tristement célèbre pour remplir les informations qu’il ne connaît pas avec des données incorrectes, ce qui serait particulièrement problématique si le modèle était développé pour un cas d’utilisation professionnel.

Basé sur GPT-3 et GPT-4

En ce qui concerne le respect de la vie privée, The Information indique que Microsoft a travaillé au développement de ses propres modèles personnalisés de préservation de la vie privée basés sur GPT-3, ainsi que sur GPT-4, qui n’a pas encore été publié. La société affirme avoir obtenu les premiers résultats positifs en « formant de grands modèles linguistiques sur des données privées », mais n’a pas confirmé si le modèle est suffisamment viable pour un produit commercial ou même de niveau professionnel.

Il est tout à fait possible que Microsoft ait de grands projets en tête pour ChatGPT et d’autres produits basés sur le modèle de langage GPT d’OpenAI, mais pour l’instant, il n’y a pas d’estimation fixe de la date à laquelle ils pourraient devenir réalité.

Ce n’est pas pour rien que ChatGPT est actuellement marqué comme un « aperçu de recherche gratuit », et qu’il est parsemé d’avertissements indiquant qu’il « peut occasionnellement générer des informations incorrectes », des « instructions nuisibles ou du contenu biaisé ». Ce n’est pas encore le cas.