La référence Windows 11 23H2 repérée en ligne

À l’époque de Windows 10, Microsoft utilisait une stratégie de mise à jour qui comprenait deux versions majeures chaque année. Avec la sortie de Windows 11, la société modifie cette approche pour inclure une seule grande mise à jour de fonctionnalités, mais d’autre part, des mises à jour plus petites qui poliraient davantage l’expérience avec le système d’exploitation et ajouteraient de petites améliorations tout au long de l’année.

Ces petites mises à jour sont connues sous le nom de mises à jour Moment, et nous savons depuis un certain temps qu’une nouvelle mise à jour est imminente. Moment 2, par exemple, pourrait être mis en ligne dès ce mois-ci, tandis que la version Moment 3 devrait avoir lieu au cours du second semestre de l’année.

Mais, la plus grande mise à jour prévue pour 2023 est celle que Microsoft désigne sous le nom de 23H2.

L’utilisateur de Twitter XenoPanther a repéré la première référence à Windows 11 version 23H2, car le travail sur cette version a apparemment commencé derrière des portes closes chez Microsoft.

Seems like early internal work for Windows 11 23H2 is underway pic.twitter.com/3MlxciQmHL — Xeno (@XenoPanther) February 9, 2023

Ce n’est pas nécessairement surprenant, car les grandes mises à jour de fonctionnalités nécessitent généralement beaucoup de travail, mais cette preuve pourrait être un signe que Microsoft pourrait bientôt commencer à expédier certaines des améliorations qu’il veut faire partie de la version dans les builds Windows Insider.

Publiées en septembre/octobre ?

Comme Microsoft l’explique elle-même, les grandes mises à jour de Windows 11 sont généralement mises en ligne dans la seconde moitié de l’année, nous devrions donc nous attendre à ce que la version 23H2 soit lancée à un moment donné en septembre ou en octobre.

« Windows 11 aura une cadence annuelle de mise à jour des fonctionnalités. Les mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 seront publiées au cours du second semestre de l’année civile et seront accompagnées d’un support de 24 mois pour les éditions Home, Pro, Pro for Workstations et Pro Education ; 36 mois de support pour les éditions Enterprise et Education. Nous vous recommandons de commencer rapidement le déploiement de chaque mise à jour des fonctionnalités afin d’avoir accès aux nouvelles fonctionnalités, aux expériences et à la sécurité intégrée dès que possible », indique Microsoft.