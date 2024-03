Sundar Pichai en sursis : Quel futur pour le PDG de Google ?

Depuis sa nomination à la tête d’Alphabet et de Google fin 2019, Sundar Pichai a navigué l’entreprise à travers les défis majeurs, notamment la pandémie. Cependant, les dernières années ont été marquées par des critiques croissantes, mettant en lumière les enjeux et les turbulences au sein du géant technologique, surtout dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA).

Google, pionnier de l’IA avec sa filiale DeepMind, semble avoir perdu du terrain face à OpenAI et son produit phare, ChatGPT, qui a révolutionné l’IA générative. La réponse de Google à cette avancée, malgré ses efforts, a été parsemée d’embûches, soulignant des problèmes éthiques exacerbés par le licenciement controversé des responsables de l’éthique de l’IA de l’entreprise.

L’atmosphère interne chez Google est rapportée comme étant tendue, avec une baisse de moral notable parmi les employés, en partie due aux premières suppressions massives d’emplois supervisées par Pichai. Cette situation est aggravée par le contraste entre les licenciements et la rémunération substantielle de Pichai, suscitant des comparaisons peu flatteuses avec un personnage de « Shrek », Lord Farquaad, par certains employés.

« D’un point de vue organisationnel, il est impossible de s’y retrouver et de comprendre qui est dans la salle et à qui appartiennent les choses », a déclaré à Kantrowitz un membre de l’équipe « Confiance et sécurité » de Google. « C’est peut-être voulu, pour que personne ne puisse jamais avoir de problèmes en cas d’échec ».

Des voix influentes du monde de la technologie et de la finance, comme Samir Arora de Helios Capital et Ben Thompson, auteur de la newsletter Stratechery, suggèrent que Pichai devrait envisager de démissionner ou pourrait être contraint de le faire, remettant en question sa capacité à diriger Google dans cette ère compétitive de l’IA.

Fatale ou non ?

Même le co-fondateur de Google, Sergey Brin, est intervenu, présentant des excuses pour les défaillances de l’IA Gemini de Google, ajoutant aux spéculations sur la confiance des fondateurs en Pichai. Brin avait déjà jugé nécessaire de retourner chez Google pour aider l’entreprise à développer une réponse à ChatGPT, mais il a manifestement jugé nécessaire de présenter des excuses pour l’échec de Gemini… alors que Pichai en avait déjà présenté. Cette situation soulève des questions sur la capacité de Pichai à maintenir sa position et à redresser la barre face aux défis internes et externes.

La trajectoire future de Google et de son leadership reste incertaine, marquée par une période de scrutins intensifs et peut-être de transformations nécessaires pour regagner la confiance et l’élan dans le secteur en rapide évolution de la technologie.