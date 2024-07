Découvrez le Flow Pro de Insta360 : Suivi de sujet avancé pour iPhone

Insta360 revient avec une version améliorée de son gimbal Flow, spécialement conçue pour les utilisateurs d’iPhone : le Flow Pro. Connu pour rivaliser avec le DJI OM 5, le Flow original est déjà l’un des meilleurs gimbals pour les cinéastes mobiles. Le Flow Pro promet de faire encore mieux, devenant ainsi le premier gimbal au monde à intégrer la fonction de suivi de sujet DockKit d’Apple.

En plus de l’intégration de DockKit (qui fonctionne avec l’appareil photo natif de l’iPhone), le Flow Pro offre des modes de suivi via l’application Insta360 pour iOS et Android. Ces modes incluent Deep Track 3.0, un suivi alimenté par l’IA, et un suivi de détection d’animaux. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve également une capacité de suivi infini à 360 degrés et une nouvelle lumière LED de suivi qui indique quand le suivi est actif.

La plupart des autres caractéristiques, ainsi que le design global du Flow Pro, restent analogues à ceux du gimbal pliable Flow. Vous bénéficiez donc d’une stabilisation sur trois axes pour des vidéos fluides, d’une pince magnétique pour téléphone avec une connectivité NFC à une touche pour un démarrage rapide, ainsi que d’une perche de selfie intégrée et d’un trépied pour une utilisation polyvalente.

Le Flow Pro est équipé d’une batterie de 2 900 mAh offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie. Les cinéastes peuvent également utiliser l’application Insta360 pour des montages vidéo rapides.

Le prix du Flow Pro est de 159 euros.

Flow Pro: une avancée pour les cinéastes sur iPhone

DockKit est la technologie de suivi de sujet alimentée par l’IA d’Apple, lancée l’année dernière pour la dernière version de l’application caméra native de l’iPhone. Cette technologie est déjà supportée par le Belkin Stand Pro annoncé au CES 2024, et Apple a annoncé d’autres développements de DockKit lors de la WWDC 2024. Le Flow Pro rejoint désormais la liste des appareils compatibles DockKit.

Le Flow Pro dispose également de la fonction de suivi de sujet Deep Track 3.0, disponible uniquement via l’application tierce Insta360. L’inconvénient des applications tierces est qu’elles n’offrent généralement pas les mêmes options avancées que la caméra par défaut du téléphone, ce qui peut être un compromis pour les cinéastes avancés sur iPhone.

Avec le Flow Pro, vous n’avez pas besoin d’utiliser cette application tierce pour bénéficier du suivi de sujet. Vous pouvez utiliser l’appareil photo par défaut de l’iPhone ou FaceTime avec le suivi de sujet d’Apple, profitant ainsi de toutes les options avancées de réglage vidéo. Ce choix entre les deux applications de caméra est un avantage majeur pour l’utilisation cinématographique sur iPhone.