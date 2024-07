6 nouveautés dans Microsoft Teams pour simplifier et booster votre productivité

Vous avez du mal à garder votre espace de travail Microsoft Teams organisé et efficace ? Vous n’êtes pas le seul. De nombreux utilisateurs estiment qu’il est difficile de gérer efficacement les notifications, les canaux et les discussions de groupe. Mais il y a de bonnes nouvelles !

Microsoft a déployé 6 nouvelles fonctionnalités pour Teams conçues pour répondre à ces problèmes courants : notifications, canaux et discussions de groupe. Qu’il s’agisse de masquer le canal général ou de personnaliser les discussions de groupe, ces mises à jour promettent de rationaliser votre workflow et d’améliorer votre productivité.

Voyons comment ces nouveaux outils peuvent vous faciliter la vie au travail.

Désencombrez votre espace de travail avec le masquage de canal

Microsoft Teams a introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer votre productivité et votre efficacité sur le lieu de travail. Ces mises à jour offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle de leur espace de travail, des outils de communication et de collaboration améliorés, ainsi que des capacités d’IA avancées pour améliorer l’expérience des réunions virtuelles. En tirant parti de ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, réduire les distractions et vous concentrer sur ce qui compte le plus.

L’une des mises à jour les plus importantes est la possibilité de masquer des canaux spécifiques dans Microsoft Teams. Cette fonctionnalité vous permet de donner la priorité aux discussions les plus pertinentes et de réduire l’encombrement de votre espace de travail. En masquant les canaux qui ne sont pas essentiels à vos tâches actuelles, vous pouvez créer un environnement plus ciblé qui favorise la productivité.

Cette fonction est particulièrement utile pour les équipes disposant de nombreux canaux, car elle vous permet de naviguer rapidement et facilement vers les conversations les plus importantes.

Personnalisez vos discussions de groupe

Microsoft Teams offre désormais des options de personnalisation améliorées pour les discussions de groupe. Vous pouvez renommer les discussions de groupe et modifier les photos de profil pour mieux refléter l’objectif et les participants de chaque conversation. Cette personnalisation facilite l’identification et la gestion des différentes discussions, ce qui vous permet de gagner du temps lors de la recherche de discussions spécifiques.

Par exemple, renommer un chat spécifique à un projet avec un titre clair et descriptif peut vous aider, vous et les membres de votre équipe, à le localiser rapidement et à y faire référence à l’avenir.

Contrôlez vos notifications

Les notifications jouent un rôle crucial pour rester informé, mais elles peuvent aussi être une source de distraction. Microsoft Teams a introduit des options de gestion des notifications plus raffinées pour vous aider à trouver le bon équilibre. Vous pouvez désormais personnaliser votre workflow pour exclure les notifications de réunion et vous concentrer uniquement sur les mises à jour essentielles.

Ajuster les paramètres de notification pour les invitations, les mises à jour et les annulations.

En adaptant vos préférences de notification, vous pouvez vous assurer que vous recevez des informations importantes sans être submergé par des alertes moins critiques.

Rationalisation de la création de canaux

La création de nouveaux canaux dans Microsoft Teams est désormais un processus plus simple. L’interface mise à jour vous permet de créer des canaux pour plusieurs équipes à partir d’un seul endroit. Cette amélioration permet de gagner du temps et favorise la cohérence entre les différentes équipes, ce qui facilite l’organisation et la gestion de vos projets. En quelques clics, vous pouvez créer de nouveaux canaux et vous assurer que tous les membres de l’équipe concernés ont accès aux informations et aux ressources nécessaires.

Favoriser la collaboration après une réunion grâce aux notes partagées

Microsoft Teams a introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajouter des notes collaboratives directement dans la plateforme après une réunion. Ces notes peuvent être synchronisées avec Microsoft Planner, ce qui facilite la collaboration post-réunion et la gestion des tâches.

En centralisant les notes de réunion et les actions à entreprendre, vous vous assurez que tous les membres de l’équipe sont en phase et peuvent assurer un suivi efficace des tâches. Cette intégration favorise la responsabilisation et aide à maintenir l’élan après les réunions.

Améliorez votre présence virtuelle grâce à des arrière-plans vidéo dotés d’IA

Avec l’augmentation du télétravail, les réunions virtuelles sont devenues un élément essentiel de notre vie professionnelle. Microsoft Teams propose désormais des arrière-plans vidéo optimisés par l’IA, disponibles avec la licence premium. Cette fonctionnalité innovante vous permet de nettoyer ou de modifier votre arrière-plan vidéo, garantissant ainsi une apparence soignée et professionnelle lors des réunions virtuelles. La technologie de l’IA fait une distinction intelligente entre vous et votre environnement, créant une intégration transparente de l’arrière-plan que vous avez choisi. Cette amélioration permet non seulement d’améliorer l’expérience globale de la réunion, mais aussi de minimiser les distractions et de maintenir une atmosphère de concentration.

En intégrant ces 6 nouvelles fonctionnalités dans votre workflow Microsoft Teams, vous pouvez atteindre de nouveaux niveaux de productivité et d’efficacité. Qu’il s’agisse de désencombrer votre espace de travail, de personnaliser les chats de groupe, de rationaliser la création de canaux ou de favoriser la collaboration après la réunion, ces mises à jour vous fournissent les outils nécessaires pour optimiser votre environnement de travail virtuel. Profitez de ces améliorations et découvrez comment elles peuvent vous aider, vous et votre équipe, à atteindre vos objectifs plus efficacement.